Dove vedere Inter-Salisburgo in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 22-10-2023

La partita Inter-Salisburgo si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, martedì 22 ottobre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

Dopo l’importantissima vittoria per 0-3 dell’Inter in trasferta contro il Torino nell’ultima gara di campionato, i nerazzurri puntano a mettere una seria ipoteca nel Gruppo D di Champions League già dal prossimo match in programma contro gli austriaci del Salisburgo. In caso di successo, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi balzerebbero a 7 punti consacrando buona parte del proprio passaggio del turno. Il cammino dell’Inter fin qui nelle prime due gare della massima competizione europea ha visto i nerazzurri mostrare due prestazioni totalmente opposte tra la gara del San Sebastien a quella casalinga contro il Benfica. Contro gli spagnoli, infatti, i nerazzurri hanno dovuto subire l’estenuante possesso palla, mentre nel confronto contro i portoghesi, la prestazione è stata del tutto superlativa, con questi ultimi totalmente in balia della supremazia interista. Resterà da capire, dunque, quale faccia della medagli Inzaghi presenterà nel prossimo impegno europeo contro il Salisburgo.

Dall’altra gli austriaci, capitanati dal tecnico Struber, i quali non arriveranno al match eruopeo con lo stesso morale nerazzurro dopo la brutta sconfitta casalinga incassata contro i rivali del Lask. Attualmente, dunque, il Salisburgo, oltre ad essere la seconda forza del campionato austriaco si ritrova anche a presidiare il terzo posto momentaneo nel Gruppo D dietro proprio all’Inter e al Sociedad. Dopo aver esordito, infatti, con un successo nell’ostica trasferta contro il Benfica, gli austriaci sono poi caduti nello scontro casalingo contro la Real Sociedad. La sensazione è che gli uomini di Struber cercheranno di render la vita difficile all’Inter affidandosi alle scorribande offensive dei propri attaccanti come il giovane classe 2004 Karim Konate.

Dove vedere Inter-Salisburgo in diretta Tv e Streaming

Inter-Salisburgo sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. C’è anche l’opzione Mediaset Infinity, altra piattaforma dove verrà trasmesso il match di Champions League, in questo caso l’abbonamento costerà solamente 7,99 euro al mese.



La partita Inter-Salisburgo potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Inter-Salisburgo le ultimissime:

Nell’Inter, dopo il parziale turnover vistosi nella gara contro il Torino, Inzaghi è pronto a rilanciare i titolarissimi dal primo minuto. In difesa tornerà Bastoni come braccetto di sinistra con Acerbi e Pavard a completare la retroguardia. Sugli esterni anche Dumfries presidierà dal primo minuto la corsia di destra, mentre sull’out opposto ci sarà ancora Dimarco. In mezzo al campo Frattesi dovrebbe tornare titolare a discapito di Barella, con Calhanoglu e Mkhitaryan al suo fianco. Davanti chiamati agli straordinari ancora una volta Martinez e Thuram.

Tra le fila austriache, Struber confermerà il 4-4-2 classico con una coppia d’attacco giovanissima composta dall’ivoriano Konate e il giovane talento croato Roko Simic.

Inter-Salisburgo Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi

Salisburgo (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Forson, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. All. Struber