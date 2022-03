Dove vedere Inter-Salernitana in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 4-3-2022

Dove vedere Inter-Salernitana, 28° giornata di Serie A, Venerdì 4 Marzo 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

I nerazzurri ospitano al San Siro la Salernitana di Nicola, fanalino di coda di questo campionato che, però, nelle ultime giornate ha dato filo da torcere alle proprie sfidanti (Milan compreso che ha pareggiato all’Arechi).

L’Inter di Simone Inzaghi è forse nel momento più delicato della propria stagione dove, dopo il grande recupero e i tanti punti collezionati che avevano permesso alla squadra di tornare al primo posto in classifica, ha registrato un momento di flessione.

La stanchezza per le tre competizioni e la difficoltà a trovare gol e azioni offensive nelle ultime giornate, rendono la sfida contro la Salernitana cruciale.

Vedendo l’andamento del Napoli e del Milan, è vietato sbagliare e sarà importante recuperare le certezze perse.

Nonostante ciò, la squadre che si contrapporrà ai Campioni d’Italia è ben diversa da quella vista all’andata. Con Nicola e i nuovi innesti, i granata stanno giocando un buon calcio e non stanno demeritando i risultati ottenuti.

Per quanto la sfida del San Siro sembra avere una grande favorita, il match può nascondere insidie.

Come vedere Inter-Salernitana in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter-Salernitana

Inter-Salernitana Data: Venerdì 4 Marzo 2022

Venerdì 4 Marzo 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Inter Salernitana sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Inter Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Salernitana di Davide Nicola, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Venerdì 4 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Salernitana

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Salernitana

Non un gran periodo per Lautaro Martinez che potrebbe partire dalla panchina

L’Inter scommette sul solito 3-5-2 per la sfida casalinga contro la Salernitana con Sanchez e Dzeko in vantaggio rispetto a Lautaro Martinez che potrebbe avere un turno di riposo per provare ad essere decisivo, magari, a partita in corso.

Anche in questo caso, i cambiamenti saranno davvero pochi rispetto alla formazione tipo e coinvolgono la fase di difesa più che quella di impostazione..

Skriniar, De Vrij e Dimarco proteggeranno la porta difesa da Handanovic con Bastoni, dunque, che potrebbe riposare.

Dumfries e Perisic faranno gli esterni a tutta fascia con Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo.

Occhio a Gosens che dopo aver macinato i primi minuti in nerazzurro in Coppa Italia, potrebbe debuttare in campionato a gara in corso.

La Salernitana di Nicola non cambia il proprio 4-3-2-1.

Sarà ancora Djuric il titolare in attacco con Perotti e Verdi a giocare dietro la punta. Non ci sarà, dunque, Ribery che dopo l’incidente d’auto ha avuto 7 giorni di riposo precauzionale.

Il centrocampo sarà formato da Lassana Coulibaly, Ederson e Kastanos con Dragusin e Fazio al centro della difesa e Mazzocchi sugli esterni insieme a Ranieri.

In porta, confermato Sepe.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Lassana Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Perotti; Djuric. Allenatore: Davide Nicola

