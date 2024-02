Dove vedere Inter-Salernitana in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni (16-02-2024)

Il match tra Inter e Salernitana, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 16 Febbraio 2024 alle ore 20:45, sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky.

Reduce da un clamoroso filotto di vittorie, l’Inter sembra essere sempre più lanciata verso la tanto ambita “seconda stella”.

Prima a +7 dalla Juventus, con una gara ancora da recuperare, la squadra di Inzaghi sembra aver ingranato il filotto giusto per ammazzare il campionato.

I nerazzurri, però, dovranno essere bravi a non trasformare questo entusiasmo in rilassatezza. Rallentamenti dovuti a cali di concentrazione devono essere assolutamente evitati. Basti tornare indietro di due anni per capire tutto ciò che non bisogna riproporre.

Sull’altro versante, invece, ci sarà una Salernitana 3.0. Dopo gli esoneri di Sousa e Inzaghi, toccherà a Liverani tentare la miracolosa salvezza. Sempre più ultimi, i granata dovranno essere bravi a riaccendere il motorino dei punti il prima possibile.

Dopo essersi scusato con l’ex tecnico, il direttore sportivo del club, Sabbatini, si è assunto tutte le responsabilità di un mercato non all’altezza delle aspettative. Nonostante ciò la squadra sembra comunque avere una rosa all’altezza dell’obiettivo salvezza.

In palio punti molto pesanti. In caso di vittoria Inter ci sarebbe un ulteriore allungo in classifica utile a mettere pressione su Milan e Juventus.

Se invece i punti dovesse portarli a casa la Salernitana il campionato potrebbe clamorosamente riaprirsi e la lotta salvezza diventare ancora più ingarbugliata.

Dove vedere Inter-Salernitana in diretta TV e streaming:

Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN (APP e canale Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

DAZN (APP e canale Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K Streaming: Dazn (APP e canale Sky), NOW, SKY GO

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi la Salernitana di Fabio Liverani, il 16 Febbraio 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN, su Sky (canali 251 e 202) e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

Per poter guardare la partita Inter-Salernitana in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Salernitana, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona Dazn con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca di Roma-Inter su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece, la telecronaca sarà affidata al duo Riccardo Gentile-Beppe Bergomi.

Inter-Salernitana, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Roma-Inter, le ultimissime

Tanti i cambiamenti che Simone Inzaghi è pronto a mettere in ato, soprattutto in vista del match che i suoi dovranno affrontare contro l’Atletico Madrid tra pochi giorni. Per la Salernitana, invece, si va verso la riconferma quasi totale della squadra scesa in campo la scorsa settimana contro l’Empoli.

Per l’Inter ancora una volta In porta Sommer. Difesa a 3 con Bastoni, De Vrij e Pavard. Linea a 5 con Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e Dumfries. In avanti Arnautovic in coppia con Thuram. Out Acerbi, vittima di un risentimento muscolare. Verso il turno di riposo Lautaro Martinez.

Per la Salernitana confermato Ochoa tra i pali. Manolas alla prima in difesa con Boateng, Sambia e Zanoli. A centrocampo confermati Coulibaly, Maggiore, Kastanos. Sulla trequarti immancabile Candreva. Riferimenti in avanti Weissman e Dia.

Probabili formazioni di Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Dia. Allenatore: Liverani