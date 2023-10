Dove vedere Inter-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-10-2023

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 29 ottobre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Grazie all’ultimo successo per 2-1 contro il Salisburgo, l’Inter è riuscita a mettere il primo piede in direzione ottavi di Champions League, trovandosi attualmente a condurre il Gruppo D con 7 punti totalizzati, a pari merito con la Real Sociedad. Le grandi notti, però, non dormono mai e già nella prossima gara di campionato i nerazzurri saranno chiamati a difendere l’altra vetta riconquistata con fatica la scorsa settimana, quella della Serie A nella gara di domenica pomeriggio contro la Roma. In caso di successo anche nella gara contro i giallorossi, l’Inter potrebbe sicuramente iniziare a strappare punti di vantaggio sulle altre pretendenti per lo scudetto, visto l’altro grande big match in programma questo weekend tra Napoli e Milan.

Dall’altra parte la Roma di Josè Mourinho, reduce anch’essa da un momento di forma assolutamente straordinario, con le 6 vittorie consecutive messe a segno tra campionato ed Europa League. I giallorossi, dunque, dopo un avvio horror in campionato, sembrano aver ritrovato la giusta amalgama anche in termini di compattezza difensiva, nonostante le pesanti assenze individuali, come dimostra l’unica rete subita negli ultimi 6 incontri disputati. Sarà la gara degli ex quella tra Inter e Roma perché oltre a Mkhitaryan e Frattesi, l’arrivo più atteso a San Siro sarà indubbiamente quello di Romelu Lukaku, per il quale l’ambiente nerazzurro sarà del tutto infuocato dopo la brutta rottura con la sua ex società verificatasi nella scorsa finestra di calciomercato.

Dove vedere Inter-Roma in diretta Tv e Streaming

Partita : Inter-Atalanta

: Inter-Atalanta Data: 29 ottobre

29 ottobre Orario: 18:00

18:00 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Roma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Roma le ultimissime:

Nell’Inter Inzaghi ha più volte ribadito l’importanza delle rotazioni quando si va incontro ad impegni così ravvicinati. Nel consueto 3-5-2, dunque, dovrebbe prender nuovamente posto al centro della difesa Acerbi dopo la parentesi De Vrij in Champions League, affiancato da Pavard e Bastoni. Sugli esterni, Dimarco e Dumfries saranno confermati, mentre in mezzo al campo Frattesi dovrebbe partire dalla panchina, con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan dal 1’. Davanti, coppia imprescindibile composta da Thuram e Martinez con Sanchez pronto a subentrare.

Nei giallorossi Mou dovrà fare a meno ancora di Smalling e di Dybala ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Recuperato, invece, Llorente che dovrebbe comporre il reparto difensivo con Mancini e Ndicka. A centrocampo Cristente a schermare la difesa con Aouar e Paredes mezzali. Sugli esterni Karsdroop e Spinazzola restano in serio ballottaggio con i rispettivi Celik e Zalewski. Davanti, a sopperire alla pesantissima assenza di Dybala, ci sarà ancora Belotti, che avrà il compito di affiancare Lukaku.

Inter-Roma probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdroop, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola, Belotti, Lukaku. All. Josè Mourinho.