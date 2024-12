Dove vedere Inter-Parma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-12-2024

La partita Inter-Parma si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, venerdì 6 dicembre alle ore 18:30. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dopo l’esser rimasta praticamente ferma un turno, visto lo sciagurato evento capitato al Franchi ad Eduardo Bove, l’Inter vorrà sicuramente tornare a macinare punti in classifica. Servirà, dunque, che la squadra di Simone Inzaghi torni ad imporre la propria supremazia in campo, soprattutto a San Siro, dove sin qui sono arrivati il maggior numero di punti persi. Il mister si affiderà, quindi, al suo undici di fiducia, nel tentativo di incanalare quanto prima la gara e rimettersi in corsa per lo scudetto.

Dall’altra parte un Parma che nelle ultime tre gare disputate è tornato a sorridere ben due volte contro Venezia e Lazio, in quest’ultima gara la squadra di Pecchia era nettamente sfavorita visto il periodo di forma dei biancocelesti, eppure è uscita vittoriosa con un netto 3-1. Con questi ultimi due successi la classifica i Crociati, hanno di fatto riassestato anche la propria classifica, portandosi all’ 11° posto con 15 punti totalizzati, anche se ne serviranno ancora molti altri per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Dove vedere Inter-Parma in diretta Tv e Streaming

Inter-Parma sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99 euro) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Parma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Parma le ultimissime:

Come preannunciato, Inzaghi non dovrebbe optare per eclatanti cambi di formazione nel proprio undici titolare, anche se restano ancora da valutare le condizioni di Carlos Augusto e Acerbi. Se questi ultimi non dovessero farcela, in difesa come centrale agirà ancora De Vrij, con Pavard e Bastoni al proprio fianco. Sugli esterni a sinistra inamovibile Dimarco, mentre dalla parte opposta resta serrato il ballottaggio tra Darmian e Dumfries con l’olandese leggermente favorito. In mezzo al campo, invece, solito schieramento con Calhanoglu in regia e Mkhitaryan e Barella mezzali. Davanti spazio sempre alla Thu-La per cercare di scardinare la difesa del Parma.

Nel Parma, Pecchia, schiererà la difesa a quattro con capitan Delprato e Balogh centrale e con Coulibaly e Valeri terzini. A centrocampo ancora assente Bernabè, al suo posto ci sarà Keita con Estevez come compagno di reparto. I tre trequartisti, invece, saranno Man e Cancellieri larghi con Somh centrale, tutti alle spalle dell’unica punta Bonny.

Inter-Parma probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

