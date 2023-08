Dove vedere Inter-Monza su Sky, Amazon o Dazn e Streaming: Probabili formazioni 19-08-2023

La partita si giocherà stadio “San Siro” di Milano, sabato 19 agosto, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita, e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del Pass Sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a rilanciarsi nel nuovo campionato a partire dal prossimo 19 agosto, data in cui i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Monza di Raffaele Palladino. Tanti sono stati gli addii e i nuovi acquisti che hanno rivoluzionato e ringiovanito nel corso di questa sessione di mercato la rosa interista. In attesa che la dirigenza nerazzurra completi gli ultimi reparti con l’acquisto di un nuovo attaccante e di un nuovo difensore, Inzaghi è a lavoro per iniziare a far entrare i nuovi innesti nelle tematiche tecnico-tattiche della squadra. L’Inter è reduce da una Tournèe in Giappone, dove ha collezionato prima un pareggio con l’Al Nassr di CR7 e poi una vittoria contro il nuovo PSG di Luis Enrique. Adesso il primo obiettivo interista sarà quello di iniziare il proprio campionato al meglio uscendo vittoriosa dalla gara di San Siro.

Dall’altra parte il Monza di Raffaele Palladino, che la scorsa stagione è stato artefice di un campionato molto importante, conclusosi con 52 punti totalizzati e il conseguente 11° posto in classifica. La stagione nuova dei brianzoli, però, non è partita al meglio. Gli uomini di Palladino, infatti, sono reduci dalla clamorosa eliminazione arrivata in Coppa Italia contro la Reggiana, la quale è riuscita a passare sui brianzoli con il punteggio di 1-2. Adesso il Monza avrà da ripetere la significativa stagione vista la scorsa stagione e di inaugurare la nuova stagione con la marcia giusta, servirà, dunque, una gara di grande attenzione per far sì che i brianzoli possano uscire con un risultato positivo dalla prima gara di Milano.

Dove vedere Inter-Monza in Diretta Tv e Streaming

Inter-Monza le ultimissime:

Mister Inzaghi dovrà fare a meno per la prima gara di campionato di Acerbi, infortunatosi nel precampionato. In porta farà il proprio debutto il Yann Sommer. Mentre in difesa a prendere il posto di Acerbi sarà Stefan De Vrij, affiancato da Darmian e Bastoni. Sugli esterni partiranno Dimarco e Dumfries, mentre in mezzo al campo Calhanoglu guiderà la mediana con Barella e Frattesi mezzali. Davanti Thuram a supporto di Lautaro Martinez.

Nelle fila branzole, invece, la difesa sarà composta dal trio Marì, D’ambrosio, Caldirola. In mezzo al campo ci saranno Gagliardini e Pessina con ai propri lati Curria e Kyriakopoulos. Davanti Colpani e Caprari a supporto di Dany Mota.

Inter-Monza Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari. All. Raffaele Palladino