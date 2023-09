Dove vedere Inter-Milan in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-09-2023

La stracittadina si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 16 settembre, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter di Simone Inzaghi è sicuramente la squadra più in salute del campionato italiano, i nerazzurri infatti viaggiano spediti a punteggio pieno in classifica dopo le tre vittorie consecutive assestate contro Monza, Cagliari e Fiorentina. L’ultimo successo per 4-0 dei nerazzurri contro i Viola è stata del tutto roboante, la squadra sembra girare a memoria coinvolgendo tutti gli 11 giocatori alla costruzione della manovra. Le certezze di Mister Inzaghi quest’anno sembrano essere sempre di più un Lautaro Martinez in forma strabiliante e una difesa del tutto collaudata, capace di concedere pochissime occasioni agli avversari nel corso di tutti e 90’ minuti. In caso di successo contro il Milan nel derby il prossimo sabato pomeriggio, i nerazzurri assesterebbero da subito un significativo plus contro una diretta concorrente per lo scudetto.

Dall’altra parte, il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri proprio come i cugini hanno ottenuto tre successi nei primi tre match di campionato contro Bologna, Torino e Roma. L’exploit del Milan è legato in gran parte ad un accuratissimo calciomercato messo a segno nella sessione estiva, i rossoneri, infatti, hanno puntato contemporaneamente su profili d’esperienza, ma alla stesso tempo giovani come Loftus-Cheeck , Pulisic e Reijnders, i quali hanno già ampiamente risposto presente alle prime chiamate in campo. Le ottime operazioni di mercato hanno consentito sia di dare maggiore duttilità di modulo all’allenatore, sia infoltito in maniera decisiva la rosa rossonera, proprio quest’ultima opzione si era dimostrata mancante nella scorsa stagione e che di fatto non consentì ai rossoneri di potersi contendere lo scudetto fino alla fine con il Napoli. I rossoneri, inoltre, avranno il compito di sfatare il disastroso score registrato lo scosso anno nei testa a testa contro l’Inter, il quale recita una sola vittoria in ben cinque derby disputati.

Lo stato di forma eccellente delle due squadre preannuncia, dunque, un derby pieno di rovesciamenti di fronte dove entrambe le milanesi cercheranno di avere la meglio. Lo stadio San Siro sarà, infatti, sold out in occasione della stracittadina, mentre il botteghino ha già registrato oltre gli 8 milioni di incasso netto, superata dunque la soglia dell’anno scorsa fissata a 7 milioni.

Dove vedere Inter-Milan in diretta Tv e Streaming

Inter-Milan sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Milan potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Milan le ultimissime:

Squadra che vince non si cambia, questo sembra essere il motto di Simone Inzaghi per la sua Inter quest’anno. Nell’Inter tornerà arruolabile Acerbi, anche se al centro della difesa ci sarà ancora una volta Stefan De Vrij, autore di ottime prestazioni fin qui. A centrocampo si intravede una nuova panchina per Frattesi, con il trio Barella, Calhanoglu e Mkhytaryan assolutamente intangibile, mentre sugli esterni confermatissimi Dumfries e Dimarco. Davanti la nuova coppia offensiva nerazzurra firmata Thuram–Martinez.

Nel Milan, invece, rientrati gli allarmi sulle condizioni di Maignan, Hernandez e Giorud, i tre pilastri francesi saranno regolarmente in campo nel derby contro l’Inter. Conferma nel trio offensivo anche per Pulisic e Leao. Mentre in difesa mancheranno Tomori per espulsione e Kalulu per infortunio, al loro posto ci sarà Kjaer, il quale presiederà il centro della difesa al fianco di Thiaw.

Inter-Milan probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Martinez. All. Simone Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, T.Hernandez, Loftus-Cheeck, Krunic, Reijnders, Pulisc, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli