Dove vedere Inter-Lecce in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 26-02-2023

Dove vedere Inter-Lecce, match valevole per la 25° giornata di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, domenica 5 marzo, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

L’Inter di Simone Inzaghi ci ricasca e dopo aver offerto una grandissima prestazione nella gara d’andata di Champions League con il Porto, i vecchi fantasmi nerazzurri sono tornati ad emergere nella gara del “Dall’Ara” dove il Bologna è riuscito a strappare la vittoria con un gol di Orsolini, mettendo KO i nerazzurri, così come era accaduto l’anno scorso nella gara di recupero, nella quale i nerazzurri consegnarono di fatto lo scudetto nelle mani del Milan. Nonostante Simone Inzaghi abbia già portato a casa il primo trofeo stagionale con la vittoria della Supercoppa e sia ancora in corso in Coppa Italia e in Champions League, i malumori dei tifosi per le 7 sconfitte su 24 partite di campionato iniziano a farsi sentire sempre di più, data anche la rimessa in discussione di un piazzamento Champions League per la prossima stagione. Il tecnico interista dovrà riuscire a trasmettere le giuste motivazioni ai propri giocatori anche nelle partite di medio/basso livello se vorrà meritarsi la riconferma anche l’anno prossimo alla guida dei nerazzurri. Un primo banco di prova sarà proprio quello di domenica pomeriggio a San Siro dove l’Inter sarà impegnata conto il Lecce di Baroni che all’andata contro i nerazzurri ha ceduto soltanto all’ 88° su incornata di Lukaku.

Dall’altra parte il Lecce di Marco Baroni, che con il suo lavoro è riuscito ad assimilare al meglio la propria rosa valorizzando anche dei giocatori come Baschirotto, Strefezza e Hjulmand, veri e propri fiori all’occhiello di questa squadra. Il Lecce è reduce da 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime quattro gare e milita attualmente al 15° posto in classifica con 27 punti a pari merito con il Sassuolo. Quel che è certo è che gli uomini di Baroni non si recheranno a San Siro per fare la comparsa, ma cercheranno di replicare la gara offerta all’andata, aggiungendoci quel pizzico di cattiveria in più per cercare di strappare un risultato positivo: l’Inter è avvisata.

Dove vedere Inter-Lecce in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Lecce

Inter-Lecce Data: 5 Marzo

5 Marzo Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Tim Vision

Inter-Lecce sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.



La partita Inter-Lecce potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Lecce le ultimissime:

Tra le fila nerazzurre restano in dubbio le presenze di Skriniar e Di Marco che potrebbero dare forfait all’ultimo minuto visti i rispettivi infortuni. Se così dovesse essere, pronti al loro posto Darmian, che potrebbe tornare ad essere impiegato come braccetto di destra, con Dumfries a fare il quinto di centrocampo a destra e Gosens al posto di Di Marco. A cetrocampo occhio a Calhanoglu, che potrebbe rifiatare, lasciando il posto a Mkhitaryan, affiancato da Barella e Brozovic. In attacco Edin Dzeko si candida per una maglia da titolare al fiano di Lautaro Martinez.

Nel Lecce, Baroni deve fare i conti con la squalifica rimediata contro il Sassuolo di Baschirotto, al suo posto pronto Tuia in difesa. Altro ballottaggio nel ruolo di punta tra Ceesay e Colombo con il Gambiano leggermente favorito sull’ex Milan.

Inter-Lecce Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Onana, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Di Marco, Darmian, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dzeko, Martinez. All. Simone Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone, Gallo, Umtiti, Tuia, Gendrey, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni.