Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni (04-03-2024)

Il match tra Inter e Genoa, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 04 marzo 2024 alle ore 20:45, sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky.

Reduce da un clamoroso filotto di vittorie con 4 goal di scarto (Salernitana 4-0, Lecce 0-4, Atalanta 4-0), l’Inter sta affrontando la fase più brillante del proprio campionato.

Basti pensare che in queste prime 11 gare di 2024 i nerazzurri hanno ottenuto solamente vittorie nelle gare giocate tra tutte le competizioni (Supercoppa, Serie A, Champions League).

Primi a +12, hanno dalla loro la ghiotta possibilità di mettersi a +15 sulla Juventus seconda, grazie alla sconfitta rimediata dai bianconeri allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

Sull’altro versante ci sarà però da tenere d’occhio a un Genoa in gran forma, sconfitto in questa Serie A una sola volta nelle ultime 11.

Dodicesimi in classifica a +10 dalla zona retrocessione, gli uomini di Gilardino arrivano a questo match con una buona serenità mentale, che potrà permettere alla squadra di affrontare la sfida nel miglior modo.

Giusto ricordare, inoltre, che nel loro incredibile score di 22 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta in campionato, gli uomini di Inzaghi hanno perso due dei loro punti proprio contro questo avversario, nella gara d’andata.

Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV e streaming:

Data: 04 marzo

04 marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN (APP e canale Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

DAZN (APP e canale Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K Streaming: Dazn (APP e canale Sky), NOW, SKY GO

Per poter guardare la partita Inter-Genoa in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter-Genoa sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Genoa, inoltre, si potrà guardare anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona Dazn con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca di Roma-Inter su DAZN è a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, la telecronaca sarà affidata al duo Riccardo Gentile-Serena.

Inter-Genoa, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Inter-Genoa, le ultimissime

Diversi i cambiamenti che Simone Inzaghi è pronto a mettere in atto, soprattutto in vista dei tanti impegni che colpiranno i nerazzurri. Per il Genoa, invece, si va verso la riconferma totale della squadra scesa in campo la scorsa settimana contro l’Udinese.

Per l’Inter ancora una volta In porta Sommer. Nella difesa a 3, con De Vrij e Pavard ci sarà Carlos Augusto, il quale prenderà il posto dello squalificato Bastoni. Linea a 5 con Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e Dumfries. In avanti ci dovrebbe essere Sanchez – e non Arnautovic – a fare coppia con Lautaro Martinez.

Per il Genoa confermato Martinez tra i pali, appoggiato sulla difensiva da De Winter, Bani, Vasquez. A centrocampo confermata la linea a 5 composta da Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin. Riferimenti in avanti Gudmundsson e Retegui.

Probabili formazioni di Inter-Genoa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Genoa (4-3-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino