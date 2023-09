Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 03-09-2023

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, domenica 3 settembre, alle ore 18:30. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dopo le prime due vittorie arrivate contro Monza e Cagliari, l’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l’ultimo test prima della pausa delle nazionali di settembre contro la Fiorentina. Un avvio molto positivo quello del gruppo nerazzurro che, nonostante abbia perso prezzi pregiati nella sessione di calciomercato estivo, non ha mancato nei primi due impegni di campionato di mostrare la propria superiorità in campo. Inzaghi sembra esser riuscito ad integrare già perfettamente il nuovo arrivo Thuram, che nella gara contro il Monza pur non timbrando il cartellino è apparso già un elemento cardine della manovra interista. Nella gara di domenica pomeriggio i nerazzurri sperano di poter continuare la buona media di risultati ottenuti negli ultimi anni contro i Viola, i quali recitano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta negli ultimi cinque testa a testa.

Dall’altra parte la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che quest’anno sembra esse partita in maniera del tutto differente rispetto alla scorsa stagione, i Viola, infatti, sono reduci dai primi due risultati utili consecutivi ottenuti contro Genoa e Lecce. Quest’anno gli uomini di Italiano avranno come obiettivo quello di alzare l’asticella e di riportare la Viola nell’Europa che conta, vista anche l’importante campagna acquisti messa in atto dalla dirigenza toscana, con gli arrivi di Nzola, Beltrand, Arthur, Parisi e Mina. Una rosa sicuramente molto più profonda, che dovrebbe concedere a mister Italiano di poter competere su più fronti, l’Inter è avvisata.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter – Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Fiorentina le ultimissime:

È quasi sicuro che Inzaghi confermi gli stessi undici visti nei due precedenti impegni di campionato. In difesa il trio sarà ancora composto da Darmian, De Vrij, Bastoni. A centrocampo l’unico ballottaggio è quello tra Mkhitaryan e Frattesi con le possibilità da parte della mezz’ala italiana di poter scalzare l’armeno è fare il suo esordio dal primo minuto. Davanti la coppia offensiva sarà ancora Martinez-Thuram, con Arnautovic pronto a subentrare.



Nei Viola, Mister Italiano è sicuramente abituato a non dare punti di riferimento concreto per la formazione titolare, nell’ultima gara di campionato contro il Lecce, l’ex allenatore dello Spezia ha cambiato ben 7/11° della formazione. In porta dopo la parentesi Christensen è pronto a tornare Terracciano. In difesa Dodò e Biraghi sembrano essere in vantaggio su Parisi e Kyode, mentre i due pilastri centrali saranno Milinkovic e Quarta. Sulla mediana Mandragora e Arthur dirigeranno l’orchestra, mentre la batteria di trequartisti alle spalle di Nzola, sarà composta da Brekalo, Bonaventura e Niko Gonzalez.

Inter-Fiorentina probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Martinez. All. Simone Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Mandragora, Arthur, Brekalo, Bonaventura, Gonzalez, Nzola. All. Vincenzo Italiano.