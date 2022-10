Dove vedere Inter-Barcellona in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 4-10-2022

Dove vedere Inter-Barcellona match che chiuderà il girone d’andata di Champions League. La partita si giocherà a San Siro martedì 4 ottobre alle ore 21.00. La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5, oppure in alternativa la diretta streaming della partita potrà essere seguita sia su InfinityPlus sia su Sky Sport.

L’Inter si appresta a ospitare il Barcellona a San Siro dopo aver incassato la quarta sconfitta stagionale contro la Roma. Il morale dei neroazzurri è totalmente da riacquistare, nella gara contro i giallorossi si sono rivisti sprazzi della inter di Inzaghi, ma sono emerse ancora una volta le pecche neroazzurre, infatti, L’Inter dopo esser passata in vantaggio con il gol di Di Marco, si spegne, un po’ come era accaduto già a Udine, contro l’Udinese. Gli uomini di Inzaghi mostrano una gran fragilità mentale dalla quale non riescono a gestire l’inerzia della partita.





Martedì si torna in campo con un match che risulta essere determinante per il percorso interista in Champions League. Inzaghi risulta essere già ampiamente il bilico, nel caso di un ennesimo risultato negativo, non si può escludere che la società possa optare per un cambio di rotta della guida neroazzurra.





Dall’altra faccia della medaglia c’è un Barcellona rivitalizzato nel gioco, reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Maiorca con gol del solito Lewandowoski, pericolo numero uno dei neroazzurri. Il Barca dall’arrivo di Xavi sulla panchina è tornata ad essere una squadra che verticalizza molto e che sa gestire il possesso palla facendo correre molto gli avversari, inoltre, con il bomber polacco la davanti il Barca può far leva anche su di lui nel caso ci siano pochi spazi a disposizione.

Dove vedere Inter-Barcellona in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Barcellona

Inter-Barcellona Data: 4 ottobre

4 ottobre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Canale 5 Streaming: Sky Calcio e InfinityPlus

Inter-Barcellona verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. In alternativa sarà possibile vedere il match in streaming su InfinityPlus oppure su Sky calcio per tutti gli abbonati Sky. Al termine della partita sia su Sky che su InfinityPlus saranno messi a disposizioni degli utenti tutti gli highlights delle gare di Champions League.

Nei neroazzurri resta in dubbio la presenza di Lukaku, che anche nella partita contro la Roma è stato costretto al forfait. Un’altra brutta notizia in casa neroazzurra è quella legata all’altro attaccante, Lautaro Martinez, che nelle ultime ore ha accusato un affaticamento al flessore, da valutare, quindi, per la gara di martedì.

Nel Barcellona, gli indisponibili sono Araujo, Bellerin, Deapy, Kounde e De Jong. Grosso modo, Xavi si appresta a ripresentare gli stessi undici di Maiorca.

Inter-Barcellona Probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Di Marco, Calhanoglu, Barella, Asllani, Dumfris, Correa, Dzeko. All. Simone Inzaghi





BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Alba, Christensen, Pique, Balde, Gavi, Pedri, Kessie, Fati, Lewandowski, Dembele. All. Xavi