Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni (28-2-2024)

Il match tra Inter e Atalanta, valido per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma mercoledì 28 Febbraio 2024 alle ore 18, sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

La bella vittoria contro il Lecce, per 4-0, ha dato ulteriori garanzie all’Inter e Simone Inzaghi. Sostituire ben sette titolari e ritrovarsi vittoriosi per 0-4 su un campo insidioso è l’emblema della qualità di questa squadra.

Sempre più primi, i nerazzurri dovranno allontanare definitivamente i fantasmi di due stagioni fa. Lo scudetto 2021/2022 perso nel turno di recupero contro il Bologna può essere cancellato in un solo modo: battendo l’Atalanta.

Il passaggio a +12 sulla seconda, infatti, ammazzerebbe definitivamente un campionato che sembra già bello che indirizzato.

Sull’altro versante, però, c’è da tenere d’occhio un’Atalanta in gran forma. Mai battuta nelle ultime sei di Serie A (5 vittorie e 1 pareggio), la Dea non perde una partita di campionato dal lontano match del 23 dicembre.

A superare la squadra di Gasperini nel match pre-natalizio fu proprio lo stesso Bologna, squadra che si sta contendendo la quarta posizione proprio con i nerazzurri di Bergamo.

La gara si prospetta avvincente. Per entrambe le compagini ci sono in palio punti pesanti. Domani si decide tanto sul versante scudetto e Champions League.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV e streaming:

Data: 28 febbraio

28 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN (APP e canale Sky)

DAZN (APP e canale Sky) Streaming: Dazn (APP e canale Sky)

Sarà possibile vedere la sfida tra il L l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Giampiero Gasperini, il 28 Febbraio 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

Per poter guardare la partita Inter-Atalanta in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter-Atalanta sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca di Inter-Atalanta su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin.

Inter-Atalanta, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Inter-Atalanta, le ultimissime

Pronti cambiamenti di formazione da parte di entrambi i tecnici, pronti a rimodellare in alcuni aspetti la formazione scesa in campo nell’ultimo turno.

Simone Inzaghi ritrova tra i pali Sommer, il quale ha smaltito definitivamente i propri sintomi influenzali. Difesa a 3 con Pavard, de Vrij, Bastoni. Linea di centrocampo a 5 con Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco. In avanti ci sarà Arnautovic in coppia con l’inamovibile Lautaro Martinez. Out per infortunio Acerbi, Cuadrado, Çalhanoğlu, Sensi e Thuram.

Per Gasperini c’è la riconferma di Carnesecchi tra i pali. Difesa a 3 con Djimsiti, Hien, Kolasinac. A quattro la linea di centrocampo, composta da Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker. In avanti torna titolare Lookman, che andrà a comporre il tridente offensivo con Koopmeiners e Pasalic. Verso la panchina, quindi, Scalvini, il quale non ha totalmente smaltito il proprio problema alla spalla.

Probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. Allenatore: Gasperini