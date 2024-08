La partita Inter-Atalanta si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, venerdì 30 agosto alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-08-2024.

Dopo i quattro punti ottenuti contro Genoa e Lecce, l’Inter si appresta a disputare il primo vero big match di questa nuova stagione contro l’Atalanta nella gara di domani sera a San Siro. Inzaghi e compagni cercheranno di portare a casa nuovamente il bottino pieno nel tentativo di riconquistare, almeno momentaneamente la testa della classifica a vantaggio della Juventus, anch’essa impegnata nel big match contro la Roma nella gara di domenica sera. L’obiettivo dichiarato dei nerazzurri resta quello di vincere nuovamente lo scudetto dopo la grande cavalcata dell’anno scorso, anche se per farlo bisognerà riconfermarsi partita dopo partita.

Dall’altra parte, l’Atalanta di Giampiero Gasperini, la quale aveva iniziato col botto la nuova stagione annichilendo per 4-0 il Lecce, entusiasmo che è durato soltanto una settimana dopo che la Dea è caduta in casa del Torino per 2-1. La volontà dei nerazzurri sarà quella di ritrovare immediatamente la via della vittoria e quale occasione migliore di quella di farlo a Milano contro i campioni d’Italia nel tentativo di lanciare un chiaro segnale, quella che l’Atalanta può e deve inseguire il sogno scudetto.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta Tv e Streaming

Inter-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Atalanta potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Atalanta le ultimissime:

Lautaro non è ancora al 100%: Inzaghi potrebbe optare per la prudenza e decidere di non rischiare il ‘Toro‘, schierando nuovamente Taremi al suo posto. Sulla fascia destra, Darmian sembra essere favorito rispetto a Dumfries, mentre dalla parte opposta inamovibile Dimarco. A centrocampo sarà ancora Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con Frattesi e Zielinski pronti a subentrare.

Nella Dea, Lookman è tornato ad allenarsi e dovrebbe essere convocato, ma è probabile che parta dalla panchina. Il nuovo acquisto Bellanova dovrebbe ricevere la sua prima convocazione, anche se sulla destra si prevede il ritorno di Zappacosta.

Inter-Atalanta probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, De Roon, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.

