Dove vedere Inghilterra-Germania in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 29-6-2021

Dove vedere Inghilterra-Germania in diretta tv e streaming. Ottavi di finale Euro 2020, domani 29-06-2021.

Inghilterra-Germania, una classica del calcio mondiale per decidere un passaggio ai quarti di finale di Euro 2020. Queste due nazionali sono divise da una fiera rivalità, che affonda le proprie radici nel Mondiale del 1966, quando gli inglesi vinsero la coppa in modo piuttosto controverso grazie a un “gol fantasma” convalidato a Geoff Hurst durante i tempi supplementari. Gol che fisserà il punteggio sul 3-2 spianando, di fatto, la strada alla nazionale dei tre leoni.

Focalizzandoci sul presente, parliamo di una sfida tra due potenziali vincitrici di questi Europei, che durante la fase a gironi non hanno forse dimostrato tutta la propria caratura. La Germania è passata a fatica, in un girone detto “di ferro” per la compresenza di Portogallo e Francia. I tedeschi si sono arresi ai campioni del mondo, per poi battere i lusitani con un netto 4-2 e pareggiare soltanto contro l’Ungheria.

L’Inghilterra ha vinto il proprio raggruppamento con sette punti, ma si è imposta solo di misura contro Croazia e Repubblica Ceca, venendo fermata sullo 0-0 dai cugini scozzesi.

Le ultime sulle formazioni di Inghilterra-Germania

L’Inghilterra schiera l’artiglieria pesante per questa sfida da dentro o fuori: 4-2-3-1 con Kane, unica punta, supportato da Saka, Foden e Sterling; in mediana agiscono Philips e Hendserson, con Pickford ultimo baluardo di una difesa a quattro composta da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

Germania che si presenta in campo col 3-4-3: davanti a Neuer giostrano Ginter, Hummels e Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka e Gosens compongono la mediana, con Muller, Havertz e Gnabry in attacco.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Germania

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane. CT: Southgate

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. CT: Löw

Dove vedere Inghilterra-Germania in diretta tv e streaming

Partita: Inghilterra-Germania

Inghilterra-Germania Data: 29 giugno 2021

29 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go, NOW.

La gara Inghilterra-Germania, valevole per gli ottavi di finale ad Euro 2020, sarà trasmessa, solo a pagamento, dal canale Sky Sport uno. Lo streaming sarà visibile attraverso l’app Sky Go.

Inghilterra-Germania: statistiche e precedenti

Come detto in sede di presentazione del match, Inghilterra-Germania è una classica del calcio mondiale. Oltre a sfidarsi nella finale del Mondiale 1966, le due nazionali si sono incrociate ad Euro 1996, vittoria in semifinale ai rigori per i tedeschi; ad Euro 2000, vittoria inglese nei gironi grazie a un gol di Shearer; a Sudafrica 2010, vittoria tedesca agli ottavi per 4-1, solo per ricordare i precedenti più recenti. Ne deriva che i tedeschi siano in vantaggio negli scontri diretti durante le grandi manifestazioni, ma il bilancio complessivo rivela un equilibrio assoluto: 13 vittorie a testa e 8 pareggi, nei 34 precedenti. Chi riuscirà ad infrangere questa parità?

