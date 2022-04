Dove vedere in Diretta TV e streaming Lipsia-Atalanta in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni 7-4-2022

Dove vedere Lipsia-Atalanta, match valido per l’andata dei quarti di Europa League. La partita si giocherà giovedì 7 aprile alle 18:45 alla Red Bull Arena. Lipsia Atalanta sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

L’unica italiana rimasta in Europa League è l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo aver battuto il Bayer Leverkusen agli ottavi, incontra un’altra tedesca: il Lipsia. La squadra di proprietà della Red Bull, invece, non ha dovuto faticare. Agli ottavi ha incontrato lo Spartak Mosca, partita che non si è mai giocata.

I tedeschi hanno vinto a tavolino per 3-0, in seguito della decisione della UEFA di sospendere le squadre russe da qualsiasi competizione per via della guerra contro l’Ucraina. La squadra allenata da Giovanni Tedesco, in Bundesliga, viene da un filotto incredibile di risultati utili consecutivi. Ultimo ,il successo straripante per 4-1 in casa del Borussia Dortmund. Il Lipsia, attualmente, occupa il quarto posto.

L’Atalanta in campionato, invece, viene dalla sconfitta interna per 3-1 contro il Napoli. Quella con i partenopei era una sfida importante in chiave Champions League con la Dea che si allontana, momentaneamente, dal quarto posto e che scende al settimo. L’Atalanta, dunque, cerca soddisfazioni in ambito europeo.

Dove vedere Lipsia-Atalanta in diretta TV e streaming

Lipsia-Atalanta, match d'andata dei quarti di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l'app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Lipsia-Atlanta sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lipsia-Atlanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport e Sky Sport Football. Sarà possibile visionare il match anche sull'app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Lipsia-Atalanta, le ultimissime

Il Lipsia scenderà in campo con un 3-4-2-1. A porta Gulacsi mentre davanti all’ungherese la difesa con Simakan, Gvardiol e Orban. Centrocampo a quattro quello tedesco con Kampl e Laimer ad agire da centrali e sulle fasce Mukiele e Angelino. Sulla trequarti dovrebbero esserci Nkunku e Dani Olmo dietro l’unica punta, l’ex Milan Andrè Silva.

L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2. Musso tra i pali e la difesa con Scalvini, Palomino e Djimsiti. Per la mediana nerazzurra Hateboer e De Roon al fianco di Freuler e Zappacosta. In attacco l’unico sulla trequarti sarà Koopmeiners. In avanti ci sarà Malinovskyi. Al fianco l’ucraino, Gasperini spera in un ritorno di Zapata, che è stato preservato in campionato. Per precauzione, Muriel sembra il favorito.

Lipsia-Atalanta, le probabili formazioni

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Gvardiol, Orban; Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; Andrè Silva.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel.