Dove vedere il Sorteggio Ottavi Europa League in Diretta TV e Streaming Live: 28-2-2020

L’Inter e la Roma scopriranno le proprie avversarie agli ottavi di finale di Europa League con il sorteggio di Nyon, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD e in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

E’ tempo di scoprire gli accoppiamenti delle sfide valide per gli ottavi di finale di Europa League, visto che alle ore 13:00 andrà in scena a Nyon, in Svizzera, il sorteggio.

Buone notizie per le squadre italiane, visto che sia Inter che Roma sono riuscite a qualificarsi al turno eliminando Ludogorets e Gent, ma i possibili avversari sono comunque da non sottovalutare nel cammino verso la finale.

Tra gli altri competitors ci sono le big Manchester United e Siviglia, sicuramente le favorite assolute per la vittorie finale, ma anche le sorprese Getafe, Basaksehir, Wolverhampton, Olympiakos, Linz e Copenaghen, che hanno eliminato squadre sulla carta possibili candidate ad arrivare fino in fondo come Ajax, Sporting Lisbona, Espanyol, Arsenal, AZ Alkmaar e Celtic.

Le altre squadre ad essersi qualificate agli ottavi di finale sono Rangers, Basilea, Bayer Leverkusen, che ha avuto la meglio del Porto, altra clamorosa eliminata, Wolfsburg, Shakhtar Donetsk, capace di eliminare il deludente Benfica, in attesa della vincente tra Eintracht Francoforte e Salisburgo.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Non ci saranno fasce o teste di serie, visto che sono ammesse sfide anche tra squadre della stessa nazionalità e competizione.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Rangers

Basaksehir

Basilea

Wolverhampton

Bayer Leverkusen

Roma

LASK Linz

Wolfsburg

Getafe

Olympiakos

Shakhtar Donetsk

Copenaghen

Inter

Manchester United

Siviglia

Eintracht Francoforte/Salisburgo

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Ottavi di finale Europa League sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport 1 HD Canale 201 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio Ottavi di finale Europa League in diretta streaming live.

Calendario e date Ottavi di finale Europa League:

Le sfide d’andata si disputeranno il 12 marzo, mentre le partite di ritorno si giocheranno il 19 marzo.

Le possibili avversarie dell’Inter e della Roma:

Tutte

Da evitare:

Inter/Roma

Bayer Leverkusen

Wolverhampton

Getafe

Olympiakos

Shakhtar Donetsk

Manchester United

Siviglia

Eintracht Francoforte/Salisburgo

Consigliate:

Rangers

Basaksehir

Basilea

LASK Linz

Wolfsburg

©RIPRODUZIONE RISERVATA