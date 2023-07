Dove vedere il Gran Premio del Belgio di Formula 1 a SPA in Diretta Tv e Streaming

Come vedere il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito a SPA in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 HD e Sky Uno a partire dalle 15:10.

Su Tv8 andrà in onda la differita alle 18:00. E’ possibile vedere il GP del Belgio in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Gran Premio del Belgio di F1 2023 – Fonte: twitter.com/F1

Alle ore 15:00 di domenica 30 Luglio prenderà il via il Gran Premio di Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, 12° prova del mondiale di Formula 1 2023.

Dopo il Gran Premio di Ungheria di domenica scorsa vinto da Max Verstappen davanti a Norris e Perez siamo giunti al 12° appuntamento stagionale. Il mondiale di Formula 1 si appresta ad affrontare una delle tappe più attese in assoluto da piloti, fan ed addetti ai lavori, ovvero quella di Spa-Francorchamps, che ospiterà la 67.esima edizione del Gran Premio del Belgio valevole per il Mondiale di F1.

Quella del 2023 è la 67° edizione del Gran Premio del Belgio che si corre sullo storico circuito di Spa-Francorchamps che si trova nel mezzo delle Ardenne.

Il Gran Premio di Belgio sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Sky domenica 30 Luglio a partire dalle ore 15:00 sui canali Sky Sport F1 numero 207 e su Sky Sport Uno al canale 201.

Le ultime due edizioni del Gran Premio del Belgio sono state vinte da Max Verstappen con la Red Bull.

Nel 2020 aveva vinto Lewis Hamilton su Mercedes mentre nel 2018 e 2019 c’erano state due affermazioni della Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

La Ferrari con Charles Leclerc scatterà dalla pole position e avrà accanto la Red Bull di Sergio Perez.

Max Verstappen che aveva fatto il miglior tempo in qualifica sarà retrocesso di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il cambio alla sua RB19 sforando il limite del regolamento delle 4 unità per tutta la stagione.

In seconda fila ci sono Lewis Hamilton con la Mercedes in 3° posizione e Carlos Sainz con l’altra Ferrari in 4° posizione.

In 3° Fila Oscar Piastri con la McLaren e Max Verstappen con la sua Red Bull.

Come vedere il Gran Premio di Belgio di F1 in Diretta Tv e Streaming Live:

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Rai 1 (Diretta Tv); Sky Go, Nowtv e Raiplay (Streaming)

Diretta Tv sul Satellite:

In pay tv e per gli Abbonati su Sky Sport F1 HD.

Il Gran Premio di Belgio di Formula 1 al SPA dalle ore 15:10 di domenica 29 Agosto sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.

Inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi.

L’inviata ai box è Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti prima e dopo la gara.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro il Gran Premio di Belgio di F1 a partire dalle ore 18:00 di domenica.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI BELGIO:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Belgio in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Belgio di Formula 1 .

DIRETTA TV ESTERE:

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, diverse emittenti svizzere, tedesche e austriache quali La2, RSI, RTL e ORF che hanno acquistato i diritti tv per il mondiale di Formula 1 e trasmettono sia in diretta tv che in diretta streaming il Gran Premio di Belgio di F1.

Griglia di Partenza Gran Premio del Belgio:

1 2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:58.300 1:52.017 1:46.988 23

2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:58.899 1:52.353 1:47.045 22

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:58.563 1:52.345 1:47.087 24

4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:58.688 1:51.711 1:47.152 23

5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:58.872 1:51.534 1:47.365 23

6 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:58.515 1:52.784 1:46.168 22

7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:59.981 1:52.252 1:47.669 21

8 63 George Russell MERCEDES 1:59.035 1:52.605 1:47.805 24

9 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:58.834 1:52.751 1:47.843 22

10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:59.663 1:52.193 1:48.841 22

11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:59.044 1:53.148 15

12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:59.511 1:53.671 17

13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 2:00.020 1:54.160 17

14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:59.484 1:54.694 17

15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:59.634 1:56.372 13

16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 2:00.314 8

17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 2:00.832 9

18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 2:01.535 6

19 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 2:02.159 8

20 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 2:03.166 5

F1, GP del Belgio 2020: Il Circuito di SPA

L’attuale configurazione del GP del Belgio. Fonte: Wikipedia

Nome: Circuit de Spa- Francorchamps

Località: Francorchamps, vicino Spa

Lunghezza tracciato: 7.004 m

Numero di curve: 19

Record: 1’46″286, Valtteri Bottas, Mercedes W09

Il circuito di Spa vanta una storia davvero leggendaria, che affonda le sue radici negli anni pionieristici del motorsport. Ragion per cui non ci si può esimere dal ripercorrerne, anche se solo per sommi capi, il suo sviluppo. Costruito nei primi anni ’20, unendo le strade statali che collegano gli abitati di Malmedy, Stavelot e Francorchamps, creando un circuito lungo circa 14.9 km con forma vagamente triangolare, Spa entra subito nel novero dei circuiti più spettacolari e probanti per piloti e monoposto. Grazie alle tante sezioni tecniche ed alle elevate velocità medie di percorrenza, il coraggio dei corridori viene messo a dura prova. La prima gara risale al 1922, mentre due anni dopo arriva la prima edizione della famosa 24 Ore. Nel 1925 debuttano le vetture Grand Prix, con la prima edizione del Gran Premio del Belgio, vinta da Antonio Ascari su Alfa Romeo. Sul finire degli anni ’30, il circuito viene modificato con l’intento di farne uno dei templi della velocità del motorsport mondiale. La lenta sezione dell’Ancienne Douane viene sostituita con quella che è attualmente il simbolo del circuito e della Formula 1, l’Eau Rouge-Raidillon. Questa modifica artificiale fa scendere la lunghezza della pista a 14.1 km, ma la rende ancor più veloce e spettacolare.

Questa configurazione, che debutta nell’edizione del 1939 (vittoria di Hermann Lang su Mercedes-Benz), accompagna anche il Gran Premio del Belgio nel Mondiale di Formula 1, che vede la luce nel 1950. Teatro di epiche battaglie e di grandi tragedie (su tutte l’edizione del 1960, con i decessi dei giovani britannici Alan Stacey e Chris Bistrow), il circuito si inserisce alla perfezione nell’epoca d’oro dei Cavalieri del Rischio; la pista per antonomasia, dove il fenomeno spicca sul pilota normale, nella quale la capacità di portarsi il più vicino possibile al limite fa la differenza. Questo carattere di Spa, spettacolare e veloce ma allo stesso tempo estremamente pericolosa, ne segna la fine. Al tramonto degli anni ’60, con le monoposto divenute sempre più veloci, soprattutto in percorrenza di curva grazie ad innovazioni come gli alettoni (montati per la prima volta dalla Ferrari nell’edizione del 1968), il sindacato dei piloti (GPDA) fa pressioni prima per un miglioramento delle condizioni di sicurezza; vista l’impossibilità di tali interventi, si opta per l’abbandono di Spa, cosa che avviene dopo il 1970, ultima edizione disputata sul layout originario (vittoria di Pedro Rodriguez su BRM).

Abbandonata dal Circus e sostituita con alterne fortune da Nivelles e Zolder, lo storico circuito viene sottoposto ad un pesante lavoro di restyling durato tutti gli anni ’70, fino a passare all’aspetto attuale, con la costruzione di un tracciato semi-permanente e di una bretella ad unire le due sezioni del vecchio circuito ancora in uso. Inaugurata nel 1979, la nuova Spa vede l’introduzione della doppia chicane Bus Stop nel 1980, con la lunghezza che arriva a 6.949 m. La Formula 1 fa il suo ritorno nel 1983 (successo di Alain Prost su Renault); in pianta stabile dal 1985. Da allora, gli unici cambiamenti di rilievo nel layout (2007) sono stati la trasformazione della Bus Stop in un unico destra-sinistra lento in salita e lo spostamento in avanti della Source, che hanno allungato il circuito fino a 7.004 m.

Andiamo a percorrere un giro a Spa. Superato il traguardo, i piloti arrivano subito alla prima staccata, in salita, ovvero il tornantino a destra della Source, dove praticamente si scollina, lanciandosi in picchiata verso il punto più famoso della pista. Ad attendere i piloti c’è l’Eau Rouge-Raidillon, sinistra-destra-sinistra in salita mozzafiato, meno complicato che in passato ma non meno affascinante. Ci si lancia poi sul rettilineo del Kemmel, teatro del celeberrimo sorpasso di Mika Hakkinen su Michael Schumacher nel 2000, con Riccardo Zonta nel mezzo. E’ il turno poi della esse (destra-sinistra) di Les Combes, seguita, immediatamente dopo, dalla curva a destra Malmedy, in uscita dalla quale si percorre un allungo in discesa che porta al tornante a destra Rivage, con una staccata complicata in discesa, molto insidiosa soprattutto in condizioni di bagnato.

Dopo un piccolo tratto in accelerazione, i piloti affrontano una veloce piega a sinistra (Bruxelles), per poi giungere in un altro punto caratteristico del tracciato belga, ovvero la doppia curva a sinistra Puhon. Dopo un ulteriore tratto rettilineo, i piloti affrontano una nuova esse destra-sinistra, ovvero sia Les Fagnes, in seguito alla quale trovano due curve a destra quasi speculari, a 90°, la Paul Frere e la Stavelot. Usciti già a velocità sostenuta dall’ultima piega, i piloti affrontano, un altro tratto velocissimo dove andare in pieno, quello che comprende la Blanchimont, pazzesco curvone a sinistra da percorrere ad oltre 300 km/h, superato il quale si giunge all’ultima, decisa staccata, quella della Bus Stop, lento destra-sinistra in salita, in uscita dal quale si ritorna sul rettilineo dei box.