Dove vedere HJK – Roma in Diretta TV-Streaming Europa League 27-10-2022

Dove vedere HJK – Roma, 5° Giornata Gruppo C Europa League, Giovedì 27 Ottobre 2022 alle 21:00.

HJK – Roma in Diretta TV su TV8 e Sky Sport e Streaming su DAZN e Sky Go.

La Roma di Mourinho dopo la sconfitta in campionato di domenica sera all’Olimpico contro il Napoli si rituffa nell’Europa League.

I giallorossi non possono permettersi più passi falsi se vogliono sperare di qualificarsi al turno successivo.

La Roma infatti dopo 4 giornate ha 4 punti in classifica e sin qui ha ottenuto una sola vittoria proprio contro l’HJK all’andata all’Olimpico, 1 pareggio a Siviglia contro il Betis e 2 sconfitte contro il Ludogorets in Bulgaria alla prima giornata e contro il Betis all’Olimpico.

La situazione in classifica nel Gruppo C vede saldamente al comando il Betis con 10 punti seguito dai bulgari del Ludogorets che ne hanno 7 e la Roma che ne ha 4 mentre i finlandesi dell’HJK sono ultimi con 1 solo punto.

La Roma per qualificarsi al turno successivo deve battere oggi i finlandesi e soprattutto nell’ultima giornata all’Olimpico battere il Ludogorets nello scontro diretto.

Mourinho manderà in campo la migliore formazione disponibile ma dovrà fare a meno a centrocampo di Matic e Celik infortunati ed in attacco di Zaniolo squalificato e Dybala infortunato. In attacco giocheranno Belotti e Abraham supportati da Lorenzo Pellegrini.

All’andata la sfida all’Olimpico contro i finlandesi è terminata con un netto 3 a 0 in favore della Roma con i gol di Dybala, Pellegrini e Belotti.

Guarda HJK – Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere HJK Helsinki – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : HJK Helsinki – Roma

: HJK Helsinki – Roma Data : Giovedì 27 Ottobre 2022

: Giovedì 27 Ottobre 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : TV8, Sky Sport

: TV8, Sky Sport Streaming: DAZN, Sky Go

Sarà possibile vedere la sfida di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho ed i finlandesi dell’HJK Helsinki giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 21:00 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere HJK – Roma in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di HJK – Roma a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Fabio Caressa affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Per poter guardare la partita HJK – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

HJK – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda HJK – Roma in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

HJK – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di HJK – Roma:

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Camara con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco la coppia formata da Abraham e Belotti supportati da Lorenzo Pellegrini.

HJK Helsinki (3-4-3): Hazard; Peltola, Hoskonen, Terho; Soiri, Boujellab, Lingman, Browne; Olusanya, Abubakari, Hostikka. Allenatore: Koskelq.

A disposizione: Tannander, Niemela, Arajuuri, Soskela, Toivio, Halme, Martic, Vaananen, Hetemaj, Tanaka, Radulovic.

Indisponibili: Murilo, Riski. Squalificati: Raitala. Diffidati: Boujellab, Heteme

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Karsdorp, Spinazzola, Vina, Bove, Faticanti, Shomurodov, Volpato, Cherubini.

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Celik, Dybala, Matic. Squalificati: Zaniolo. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Martins (Portogallo). Assistenti: Tavares e Campos (Portogallo). Quarto uomo: Carvalho (Portogallo). Var: Godinho (Portogallo). Avar: Miguel (Portogallo).