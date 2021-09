Dove vedere Hellas Verona-Roma in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 19-9-2021

Dove vedere Hellas Verona-Roma, 4° Giornata di Serie A, Domenica 19 Settembre 2021 alle 18:00. Il match dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Serie A offre, nel match pomeridiano della domenica, un testa coda interessantissimo per l’andamento di questo campionato tra il malconcio Hellas Verona (fermo a 0 punti) e la Roma, seppur stanca dalla partita di Conference League contro il CSKA Sofia.

I padroni di casa non hanno digerito la sconfitta contro il Bologna che ha spinto la dirigenza, dopo appena tre partite, a non credere più nel progetto di Eusebio Di Francesco che non presenzierà nella gara da “ex” che la quarta giornata gli proponeva.

L’Hellas, dunque, si affida a Tudor per puntare ad una risalita comunque difficile sia per il livello della squadra da affrontare, sia perché la squadra non sembra essere stata costruita nella maniera migliore possibile.

La scelta di sollevare Di Francesco dall’incarico ha stupito perché molto frettolosa, ma è anche un segnale di svolta che la società vuole dare alla squadra. Tudor torna a sedersi su una panchina come allenatore principale, dopo l’esperienza da secondo di Pirlo alla Juventus, e cercherà di giocarsi le sue carte.

La Roma, invece, è a punteggio pieno e non vuole smettere di correre in questo buonissimo inizio di campionato che ha permesso a Mourinho di conoscere la squadra e le proprie pedine.

Lorenzo Pellegrini sembra responsabilizzato dalle parole dello Special One e le prestazioni lo dimostrano. Contro il Sassuolo, il giovane italiano è stato impeccabile e di enorme eleganza quando chiamato in causa e il rinnovo sembra una prassi che verrà velocemente concretizzata.

Tra i vari Abraham e Rui Patricio, che tanto bene stanno facendo in questo inizio, c’è anche l’imprescindibile figura di Bryan Cristante che sembra aver completato il percorso di crescita nella sua “nuova vita” giallorossa.

Dopo periodi molto difficili, il neo Campione d’Europa sembra aver trovato la giusta fiducia per fare bene.

Il Verona ha bisogno di dare una svolta alla propria stagione, mentre la Roma vuole mantenere il clima di grande felicità che vive in questo momento la piazza.

Come vedere Hellas Verona-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Hellas Verona-Roma

: Hellas Verona-Roma Data : Domenica 19 Settembre 2021

: Domenica 19 Settembre 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Hellas Verona di Igor Tudor e la Roma di Josè Mourinho, il 19 settembre 2021, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Hellas Verona-Roma verrà raccontata su DAZN dalle voci di Ricky Buscaglia e Federico Balzaretti.

Per poter guardare la partita Hellas Verona Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Hellas Verona-Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Hellas Verona-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Hellas Verona-Roma

Torna in panchina Igor Tudor, dopo l’esperienza da secondo con la Juventus

Non dovrebbe esserci, almeno in questa giornata di campionato, una vera e propria rivoluzione riguardo la formazione dell’Hellas Verona che dopo la scelta di Igor Tudor come nuovo allenatore, non ha avuto sicuramente il tempo per trovare alternative tattiche.

In attacco, nonostante i tanti nomi, dovrebbe essere Lasagna ad avere la meglio su Simeone e Kalinic con Barak e Ilic a giocare sulla trequarti.

Miguel Veloso prenderà posto in cabina di regia, affiancato da Hongla e assistito dagli esterni Faraoni e Lazovic. La difesa, invece, sarà sempre composta da 3 uomini che dovrebbero essere Ceccherini, Gunter e Magnani con Montipò tra i pali.

I giallorossi di Josè Mourinho, dopo 3 vittorie in 3 partite, non rinunciano al modulo, fino ad ora, preferito, ovvero il 4-2-3-1 con Rui Patricio, protagonista nelle vittorie capitoline, tra i pali.

In difesa non dovrebbe ancora esserci Smalling, testato nella sfida di Conferece, con Ibanez e Mancini titolari, mentre sugli esterni saranno sempre Karsdorp e Vina a spingere sulle fasce.

Cristante, autore del primo gol stagionale contro il Sassuolo, e Veretout si pongono sulla mediana con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan ad assistere l’unica punta Abraham.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Roma

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Hongla, Lazovic; Ilic, Barak; Lasagna. All.Tudor

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Precedenti e statistiche di Hellas Verona-Roma

