Dove vedere Hellas Verona-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 18-08-2024

Dove vedere Hellas Verona-Napoli, 1° Giornata di Serie A, Domenica 18 Agosto 2024 alle 18:30. Il match dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona tra l’Hellas e il Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky.

La Serie A torna a essere protagonista dei weekend italiani e lo fa in una veste completamente nuova e con un nuovo title sponsor, ovvero ENILIVE.

La prima giornata di campionato mette di fronte due squadre che hanno voglia di mostrare subito un trend positivo dopo la scorsa stagione che ha visto il Verona compiere un’ottima salvezza con Baroni, ora alla Lazio, al timone e il Napoli che, da campione d’Italia in carica, non è andata oltre un deludente decimo posto.

L’Hellas ospita gli azzurri in una sfida che registrerà il debutto di Paolo Zanetti sulla panchina dei veronesi che rappresentano un vero punto interrogativo per questo campionato anche a causa di una campagna acquisti mirata e volta a ingaggiare giocatori alla primissima esperienza sui campi italiani.

Uno tra tutti, il colombiano Daniel Mosquera che sarà incaricato a portarsi sulle spalle l’attacco della squadra di Zanetti.

Verona-Napoli sarà anche il ritorno in Serie A di Antonio Conte, al secondo match ufficiale, dopo lo scontro con il Modena in Coppa Italia, sulla panchina del Napoli.

Gli azzurri di Conte mostreranno una versione provvisoria di se, visto i possibili arrivi di Neres e Gilmour ancora da definire e, soprattutto, la mancanza di una punta con il partente Osimhen fuori dal giro e Lukaku ancora non acquistato.

L’imperativo per il Napoli e per Conte è partire con il piede giusto per mettersi subito alle spalle l’anno difficile appena passato.

Guarda Hellas Verona–Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Hellas Verona-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Hellas Verona-Napoli

: Hellas Verona-Napoli Data : Domenica 18 Agosto 2024

: Domenica 18 Agosto 2024 Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Hellas Verona di Paolo Zanetti e il Napoli di Antonio Conte, il 18 Agosto 2024, alle ore 18:30 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

La telecronaca di Verona-Napoli per DAZN sarà curata da Dario Mastronardi e Alessandro Budel.

Per poter guardare la partita Hellas Verona Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

Hellas Verona-Napoli sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Le ultime su Hellas Verona-Napoli

Il primo Verona di Zanetti si schiererà con il 4-2-3-1 con la sorpresa Mosquera che, salvo sorprese, sarà il titolare in attacco.

Debutto con l’Hellas anche per Harroui che giocherà alle spalle del colombiano insieme a Suslov e Lazovic.

In difesa, invece, dovrebbe essere indisponibile Frese con Okou pronto a giocare sulla fascia sinistra. In mezzo giocheranno Magnani e Coppola con Dawidowicz in panchina.

Il primo Napoli formato campionato di Antonio Conte è un cantiere aperto.

La punta designata sarà Jack Raspadori, in vantaggio su Simeone, mentre è in dubbio la presenza di Buongiorno che ha avuto un problema fisico.

Non dovesse riuscire a essere presente nel match da titolare, l’ex Torino sarebbe sostituito da Rafa Marin. Sarà Olivera a giocare da braccetto di sinistra con Rrhamani che completa la fase difensiva.

Esordio da esterno sinistro del Napoli per Spinazzola, sempre presenti Politano e Kvara.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Okou; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.