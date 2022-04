Dove vedere Inter-Hellas Verona in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 9-4-2022

Dove vedere Inter-Hellas Verona, 32° Giornata di Serie A, Sabato 9 Aprile 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La vittoria contro la Juventus ha ridato entusiasmo all’Inter che, nonostante non abbia giocato la sua miglior partita dal punto di vista del gioco, esce vincente dal derby d’Italia e accorcia le distanze rispetto al Milan.

Lo scudetto è tornato ad essere un obiettivo concretamente fattibile soprattutto per il cammino che i nerazzurri dovranno affrontare in cui gli scontri diretti sono ridotti ai minimi termini rispetto alle due avversarie principali, ovvero i rossoneri e il Napoli.

Nonostante ciò, la prossima partita potrebbe essere un banco di prova importante, ma anche molto difficile perché al cospetto dei nerazzurri si presenterà il Verona di Tudor.

L’Hellas è una squadra che ha mostrato un grande processo di crescita in questa stagione e la fase offensiva del team di Tudor è tra i migliori della Serie A.

Se l’Inter, dunque, sta faticando nel ritrovare i gol dei propri bomber, il Verona ha appena registrato il ritorno al gol del Cholito Simeone.

La squadra di Inzaghi dovrà essere ben concentrata nell’affrontare un tale avversario e la pressione di dover dare il massimo per mandare un messaggio a Milan e Napoli, potrebbe giocare brutti scherzi.

Senza Lautaro (squalificato) toccherà a Correa prendere le redini dell’attacco, per cercare 3 punti che potrebbero pesare tantissimo.

Come vedere Inter-Hellas Verona in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Hellas Verona

: Inter-Hellas Verona Data : Sabato 9 Aprile 2022

: Sabato 9 Aprile 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Hellas Verona di Igor Tudor , il 13 Marzo 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Inter Hellas Verona in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter Hellas Verona, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Hellas Verona

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Hellas Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Hellas Verona

L’Inter giocherà con un classico 3-5-2 con Correa titolare insieme ad Edin Dzeko, vista la squalifica di Lautaro Martinez.

Dumfries dovrebbe giocare titolare con Perisic sull’altro lato, mentre non ci sono cambiamenti a centrocampo.

Barella e Brozovic giocheranno assieme nella linea dei 5 in mezzo al campo dove ci sarà anche il match-winner della sfida contro la Juventus, ovvero Calhanoglu.

In difesa, De Vrij torna titolare con D’Ambrosio che si siede, dunque, in panchina mentre il resto della fase arretrata sarà composta da Skriniar, Bastoni e Handanovic.

L’Hellas Verona di Tudor, invece, non avrà molti cambiamenti nella propria formazione con il 3-4-2-1 confermato come modulo per la squadra.

Nessun dubbio in fase offensiva con il trio Simeone-Caprari-Barak confermatissimo.

Lazovic e Faraoni faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a centrocampo prontissimi Tameze e Ilic.

Difesa senza particolari ballottaggi: Montipò sarà il portiere e Ceccherini, Gunter e Casale completeranno la linea dei tre difensori centrali.

Le probabili formazioni di Inter-Hellas Verona

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor.