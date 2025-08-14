Dove vedere Genoa-Vicenza in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

Il Genoa di Patrick Vieira affronta il Vicenza nei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26. La partita si giocherà venerdì 15 agosto 2025 alle 21:15 allo Stadio Luigi Ferraris (Marassi) di Genova.
Sarà una gara a eliminazione diretta: chi vince accederà ai Sedicesimi di finale.
Il Genoa parte favorito grazie al fattore campo e alla qualità della rosa, mentre il Vicenza cercherà l’impresa con organizzazione e determinazione.
Il Vicenza gioca in Lega pro e quest’anno ha scelto il nuovo allenatore Fabio Gallo per provare a ritornare in Serie B.
Il Vicenza ha già giocato il turno preliminare di Coppa Italia e hanno eliminato nel derby veneto il Padova squadra neo promossa in Serie B.
Chi vince questa sfida affronterà ai sedicesimi di finale il 24 settembre la vincente tra Empoli e Reggiana.
Dove vedere Genoa-Vicenza in Diretta TV e streaming
- Data e ora: venerdì 15 agosto 2025, ore 21:15
- Stadio: Luigi Ferraris, Genova
- Competizione: Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale
- Formula: partita unica, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore
- Diretta TV in chiaro: Italia 1
- Streaming gratuito: disponibile su Mediaset Infinity, visibile da PC, smartphone, tablet e smart TV
Probabili formazioni di Genoa Vicenza:
Genoa: Vieira dovrà rinunciare agli infortunati Otoa e Ekuban. In difesa, davanti a Leali ci saranno Marcandalli e Cuffy centrali mentre sulle fasce Martin a destra e Norton-Cuffy a sinistra. A centrocampo Masini in cabina di regia affiancato da Frendrup e Badelj. In attacco Vitinha punta centrale supportato da Carboni e Stanciu.
Vicenza: assente il portiere titolare per infortunio, oltre a qualche defezione in difesa e a centrocampo, ma con la formazione base quasi confermata
Genoa (4-3-2-1) Leali; Norton Cuffy, Marcandalli, Ostigard, Martin; Frendrup, Masini, Badelj; Carboni, Stanciu; Vitinha
Allenatore: Vieira
Vicenza (3-5-2) – Gagno; Laverbe, Cuomo, Sandon; Tribuzzi, Cavion, Carraro, Vitale, Caferri; Capello, Morra
Allenatore: Gallo
|Aspetto
|Dettaglio
|Data e ora
|Venerdì 15 agosto 2025, ore 21:15
|Stadio
|Luigi Ferraris, Genova
|Competizione
|Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi
|TV
|Italia 1
|Streaming
|Mediaset Infinity
|Formazioni
|
Genoa 4-3-2-1: Leali; Norton Cuffy, Marcandalli, Ostigard, Martin; Frendrup, Masini, Badelj; Carboni, Stanciu; Vitinha
Vicenza 3-5-2: Gagno; Laverbe, Cuomo, Sandon; Tribuzzi, Cavion, Carraro, Vitale, Caferri; Capello, Morra
|Pronostico
|Segno 1; Under 3.5; risultato 2-0
|Note
|Grifone favorito, Vicenza pericoloso sulle ripartenze
Analisi e anticipazioni del match:
Il Genoa punterà sul pressing alto e sulle catene laterali per sfruttare la velocità di Norton Cuffy e Martin, con Carboni e Stanciu pronti a innescare Vitinha in area. La solidità di Badelj davanti alla difesa sarà fondamentale per gestire il ritmo del match.
Il Vicenza cercherà di chiudere gli spazi, difendere con ordine e ripartire in velocità sfruttando le corsie laterali. Fondamentali saranno la fisicità di Capello e le giocate in profondità di Morra per sorprendere la retroguardia rossoblù.
Pronostico di Genoa – Vicenza:
Il Genoa parte nettamente favorito per qualità, profondità e fattore campo. Possibile approccio aggressivo nei primi minuti per cercare il vantaggio e gestire la gara nella ripresa.
Consiglio: Segno 1, Under 3.5. Possibile risultato esatto 2-0 con Vitinha marcatore.