Dove vedere Genoa-Vicenza in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

Il Genoa di Patrick Vieira affronta il Vicenza nei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26. La partita si giocherà venerdì 15 agosto 2025 alle 21:15 allo Stadio Luigi Ferraris (Marassi) di Genova.

Sarà una gara a eliminazione diretta: chi vince accederà ai Sedicesimi di finale.

Il Genoa parte favorito grazie al fattore campo e alla qualità della rosa, mentre il Vicenza cercherà l’impresa con organizzazione e determinazione.

Il Vicenza gioca in Lega pro e quest’anno ha scelto il nuovo allenatore Fabio Gallo per provare a ritornare in Serie B.

Il Vicenza ha già giocato il turno preliminare di Coppa Italia e hanno eliminato nel derby veneto il Padova squadra neo promossa in Serie B.

Chi vince questa sfida affronterà ai sedicesimi di finale il 24 settembre la vincente tra Empoli e Reggiana.

Dove vedere Genoa-Vicenza in Diretta TV e streaming

Data e ora : venerdì 15 agosto 2025, ore 21:15

: venerdì 15 agosto 2025, ore 21:15 Stadio : Luigi Ferraris, Genova

: Luigi Ferraris, Genova Competizione : Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale

: Coppa Italia Frecciarossa, Trentaduesimi di finale Formula : partita unica, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore

: partita unica, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore Diretta TV in chiaro: Italia 1

Streaming gratuito: disponibile su Mediaset Infinity, visibile da PC, smartphone, tablet e smart TV

Probabili formazioni di Genoa Vicenza:

Genoa: Vieira dovrà rinunciare agli infortunati Otoa e Ekuban. In difesa, davanti a Leali ci saranno Marcandalli e Cuffy centrali mentre sulle fasce Martin a destra e Norton-Cuffy a sinistra. A centrocampo Masini in cabina di regia affiancato da Frendrup e Badelj. In attacco Vitinha punta centrale supportato da Carboni e Stanciu.

Vicenza: assente il portiere titolare per infortunio, oltre a qualche defezione in difesa e a centrocampo, ma con la formazione base quasi confermata

Genoa (4-3-2-1) Leali; Norton Cuffy, Marcandalli, Ostigard, Martin; Frendrup, Masini, Badelj; Carboni, Stanciu; Vitinha

Allenatore: Vieira

Vicenza (3-5-2) – Gagno; Laverbe, Cuomo, Sandon; Tribuzzi, Cavion, Carraro, Vitale, Caferri; Capello, Morra

Allenatore: Gallo

Analisi e anticipazioni del match:

Il Genoa punterà sul pressing alto e sulle catene laterali per sfruttare la velocità di Norton Cuffy e Martin, con Carboni e Stanciu pronti a innescare Vitinha in area. La solidità di Badelj davanti alla difesa sarà fondamentale per gestire il ritmo del match.

Il Vicenza cercherà di chiudere gli spazi, difendere con ordine e ripartire in velocità sfruttando le corsie laterali. Fondamentali saranno la fisicità di Capello e le giocate in profondità di Morra per sorprendere la retroguardia rossoblù.

Pronostico di Genoa – Vicenza:

Il Genoa parte nettamente favorito per qualità, profondità e fattore campo. Possibile approccio aggressivo nei primi minuti per cercare il vantaggio e gestire la gara nella ripresa.

Consiglio: Segno 1, Under 3.5. Possibile risultato esatto 2-0 con Vitinha marcatore.