Dove vedere Frosinone – Napoli in Diretta Tv e Streaming 19-08-2023

Dove vedere Frosinone– Napoli, partita valevole per la 1° Giornata di Serie A. Il match si giocherà sabato 19 Agosto 2023 alle 18:30. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Con lo scudetto cucito sul petto, il Napoli campione d’Italia si appresta a iniziare una nuova stagione. Saranno proprio gli azzurri ad aprire il campionato, nella trasferta contro il neopromosso Frosinone. Tanto entusiasmo nell’ambiente azzurro per la vittoria storica del tricolore ma soprattutto per il timone passato in mano a Rudi Garcia.

Sarà l’ex Roma a guidare il Napoli per questa stagione, dopo che Spalletti ha lasciato il suo incarico dopo due anni. Adesso il tecnico toscano è alle prese con la famosa clausola di De Laurentiis ed è in ottica Nazionale per sostituire Roberto Mancini. Rudi Garcia, dunque, dovrà riuscire a canalizzare l’entusiasmo di un’intera piazza.

Di fronte c’è il Frosinone che lo scorso anno ha dominato nel campionato di Serie B e ritorna nella massima lega dopo tanti anni dall’ultima volta. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco giocherà tra le mura del Benito Stirpe contro la squadra campione d’Italia.

I ciociari hanno già iniziato la loro preparazione: infatti hanno giocato contro il Pisa per i trentaduesimi di Coppa Italia vincendo per 1-0 con l’autorete del difensore Canestrelli. Frosinone che affronterà il Torino ai sedicesimi e la vincente di questa sfida affronterà proprio il Napoli agli ottavi.

L’ultimo precedente tra Frosinone e Napoli risale al 2016 e a vincere furono gli azzurri con un roboante 5-1. Allora c’era Maurizio Sarri sulla panchina e a segnare furono Albiol, doppietta di Higuain, Hamsik e Gabbiadini. Per i padroni la rete di Sammarco a rendere il passivo un po’ meno spiacevole. Quella vittoria decretò il Napoli campione d’inverno.

Dove vedere Frosinone-Napoli in diretta TV e streaming

Partita: Frosinone-Napoli

Frosinone-Napoli Data: 19 agosto

19 agosto Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Frosinone Napoli, match della 1ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Frosinone – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Frosinone – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Frosinone Napoli è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Dove ascoltare la radiocronaca di Frosinone-Napoli

È possibile ascoltare la radiocronaca di Frosinone-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime su Frosinone-Napoli

Il Frosinone dovrebbe schierare un 4-3-3. Tra i pali Turati e la difesa prevede i centrali Monterisi e Romagnoli mentre sulle fasce spazio a Oyono e Marchizza. Per il centrocampo, Di Francesco si affida a Gelli, Mazzitelli e Harroui. In attacco il tridente formato da Baez, Borrelli e Caso.

Il Napoli risponde con un modulo speculare. Davanti a Meret, i centrali dovrebbero essere Rrahmani e Juan Jesus, possibile l’impiego a metà partita per il nuovo difensore Natan. Sulle fasce il capitano Di Lorenzo ed Olivera preferito a Mario Rui. A centrocampo, la certezza si chiama Anguissa con Lobotka e Zielinski. Rudi Garcia non può non schierare in attacco Politano e Kvaratskhelia al fianco del capocannoniere Osimhen.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.