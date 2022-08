Fiorentina Twente, dove vedere il match valido per gli spareggi di Conference League. La partita si giocherà giovedì 18 agosto alle 21:00 al Franchi. Fiorentina Twente sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Dopo l’esordio in casa contro la Cremonese, il Franchi è pronto a spingere la Fiorentina anche per il suo ritorno in Europa. Sono stati 5 gli anni senza competizioni europee per la Viola. L’ultima volta è stata nella stagione 2016-17 quando i toscani furono battuti ai sedicesimi di Europa League dal Borussia Mönchengladbach e sulla panchina sedeva Paulo Sousa.

L’anno prima, nel 2015, la Fiorentina era arrivata addirittura in semifinale, assieme al Napoli, venendo poi eliminata dal Siviglia che vincerà la competizione. Il popolo fiorentino è pronto a rivivere queste emozioni e, alla guida di Vincenzo Italiano, vuole andare quanto più avanti possibile in una competizione che potrebbe essere alla portata.

Gli avversari in Conference League sono gli olandesi del Twente che hanno eliminato il Čukarički nel terzo turno preliminare. Come nella scorsa edizione, anche quest’anno le squadre dovranno affrontare diversi turni per potersi garantire la qualificazione ai gironi che inizieranno il prossimo settembre.

Fiorentina Twente, dove vederlo in diretta tv e streaming

Partita: Fiorentina-Twente

Fiorentina-Twente Data: 18 agosto

18 agosto Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Zona DAZN , Sky Calcio

, Streaming: Dazn

Fiorentina-Twente, match valido per lo spareggio di Conference League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet.

Fiorentina-Twente sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina-Twente in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Fiorentina Twente ,le ultimissime

4-3-3 per Italiano. Davanti a Gollini la difesa con i centrali Milenković ed Igor e sulle fasce Dodò con Biraghi. Il centrocampo a tre dovrebbe prevedere Bonaventura, Mandragora e Amrabat. Nel tridente viola Jović farà il suo esordio nella competizione al fianco di Ikoné e Gonzalez.

4-2-3-1 per la squadra allenata da Ron Jans. Unnerstall tra i pali ed il quartetto difensivo formato da Brenet, Hilgers, Propper e Smal. Nella regia presenti Zerrouki e Sadilek mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Rots, Vlap e Misidhan dietro le spalle della punta van Wolfsfinkel.

Fiorentina Twente, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenković, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Amrabat; Ikoné, Jović , Gonzalez.

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Misidhan; van Wolfsfinkel.