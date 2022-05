Dove vedere Fiorentina-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 9-5-2022

Dove vedere Fiorentina-Roma, 36° Giornata di Serie A, Lunedì 9 Maggio 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Artemio Franchi di Firenze sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il Monday Night di Serie A offre una grandissima partita che potrebbe valere tanto per la corsa all’Europa League.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è stata sicuramente una delle squadre più divertenti e sorprendenti di quest’anno, facendo registrare un miglioramento esponenziale rispetto alla scorsa stagione.

Nonostante ciò, i Viola hanno perso, nelle ultime partite, la solita grinta e rischiano di vedere vanificato un campionato che li ha visti stazionare praticamente da sempre nelle zone nobili della classifica.

Il rischio di uscire dalla zona Europa proprio nelle ultime giornate, c’è, ma la Fiorentina farà di tutto per tornare a fare punti e sperare nell’obiettivo finale.

Di fronte ci sarà una squadra in grande salute come la Roma che ha lo stesso identico obiettivo dei Viola, ma può contare su dei risultati molto buoni in questi ultimi mesi e su una finale di Conference League appena conquistata.

Paradossalmente, anche la Conference potrebbe diventare un pass diretto per l’Europa League, ma c’è soprattutto da consolidare il miglioramento fatto registrare in campionato rispetto alla scorsa stagione.

La lotta al quinto posto, contro i cugini della Lazio, è più viva che mai e la Roma ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare in quel piazzamento.

Guarda Fiorentina Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Fiorentina-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Fiorentina-Roma

: Fiorentina-Roma Data : Lunedì 9 Maggio 2022

: Lunedì 9 Maggio 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Roma di Josè Mourinho, il 9 Maggio 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Fiorentina Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Fiorentina Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Fiorentina-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina-Roma

La Fiorentina è pronta ad ospitare la Roma usando il proprio classico modulo 4-3-3.

I Viola di Italiano continuano a credere in Pietro Terracciano tra i pali con Odriozola e Biraghi sugli esterni e Milenkovic al centro della difesa con Igor.

Il centrocampo dovrebbe registrare il ritorno dal primo minuto di Bonaventura con Lucas Torreira e Alfred Duncan a completare il reparto.

In attacco, invece, Cabral nuovamente favorito rispetto a Piatek con Nico Gonzalez e Saponara a completare il reparto. Panchina per Ikonè.

La Roma potrebbe puntare ad inserire alcuni giocatori di turnover vista la fatica di giovedì contro il Leicester, ma non dovrebbe privarsi di pedine importanti come Smalling, Pellegrini o Abraham.

Rui Patricio anche sarà nel lotto dei giocatori “stakanovisti” e riconfermati, così come Mancini che con Kumbulla completerà il terzetto difensivo.

Sugli esterni, possibile l’impiego di Vina e Maitland-Niles con Oliveira e Veretout a centrocampo.

Zaniolo potrebbe partire dalla panchina dando una maglia da titolare a Felix Afena Gyan.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, S. Oliveira, Veretout, Viña; Pellegrini; Felix, Abraham. Allenatore: Mourinho.