Fiorentina Napoli, dove vedere il match valido per la 3° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 28 agosto alle 20:45 al Franchi. Fiorentina-Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

La terza giornata di campionato si conclude con un altro big match, quello tra Fiorentina e Napoli. I Viola vogliono rimediare al brutto 0-0 nel derby contro l’Empoli, in attesa anche dell’incontro di domani contro il Twente in Conference League. Gli azzurri, invece, vengono dalla convincente vittoria interna contro il Monza per 4-0.

Primo test importante per Luciano Spalletti che affronterà il suo passato. Il tecnico, tra l’altro, spera già di poter avere Keylor Navas a disposizione per il match. Il portiere del PSG è ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Mercato attivo anche per la Fiorentina che è pronta ad accogliere Antonín Barák che arriva dal Verona. Potrebbe esserci qualche minuto per il centrocampista ceco.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta TV e streaming

Partita: Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli Data: 28 agosto

28 agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Fiorentina Napoli, match della 3° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Fiorentina – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Fiorentina Napoli è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Fiorentina Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Fiorentina Napoli, le ultimissime

4-3-3 per la Fiorentina. Davanti a Gollini la difesa a quattro con Dodo’, Milenković , Quarta ed il capitano Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat con Mandragora, autore del gol match contro la Cremonese. In attacco Nico Gonzalez e Sottil al fianco di Jović.

Il Napoli risponde con 4-2-3-1. Spalletti attende l’arrivo di Keylor Navas ma probabile l’impiego di Meret. In difesa Kim, che contro il Monza ha trovato la sua prima rete italiana, con Rrahmani a fare da centrali mentre come terzini Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo dovrebbero esserci Anguissa e Lobotka ma non si esclude anche la presenza di Ndombele, in gol nell’amichevole contro la Juve Stabia. In attacco, Zielinski, Osihmen, Lozano sulla trequarti dietro la punta Kvaratskhelia.

Fiorentina Napoli, le probabili formazioni

FIORENTINA(4-3-3): Gollini;Dodo’, Milenković , Quarta, Biraghi;Bonaventura, Amrabat, Mandragora;Nico Gonzalez, Sottil, Jović .

NAPOLI(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani , Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka; Zielinski, Osihmen, Lozano; Kvaratskhelia .

Precedenti e statistiche

Fiorentina e Napoli si sono affrontate 168 volte nella loro storia. Solamente una vittoria di differenza tra le due squadre: 59 per i Viola e 60 per i partenopei mentre 49 pareggi. Lo scorso anno al Franchi terminò 2-1 per gli azzurri. Lucas Martinez portò in vantaggio i padroni di casa e poi la rimonta degli ospiti con Lozano e Rrahmani.