Dove vedere Fiorentina-Lazio in diretta TV, streaming, probabili formazioni, 26/02/2024 ore 20:45

Dove vedere Fiorentina-Lazio, match che chiuderà la 26ª giornata di Serie A. Lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 scenderanno in campo allo stadio Franchi, due compagini in lotta per un posto in Europa.

Fiorentina-Lazio è il posticipo che chiuderà la 26ª giornata di Serie A. L’incontro si disputerà allo stadio Franchi con fischio d’inizio previsto per le 20.45. Match interessante con vista Europa, con mister Italiano che cercherà di battere per la prima volta il toscanaccio Sarri. Ma anche una sfida tra due attaccanti, Belotti ed Immobile, che vogliono conquistare una maglia azzurra ai prossimi europei.

La Fiorentina, reduce dal pari per 1-1 nel derby toscano contro l’Empoli, non sta attraversando un bel periodo di forma. Una sola vittoria nelle ultime sette in campionato, troppo poco per ambire ai piani alti della Serie A. La sfida contro la Lazio può rappresentare quella svolta auspicata dalla tifoseria.

Dall’altra parte la Lazio, dopo aver vinto il recupero sul campo del Torino, vorrebbe continuare la striscia positiva al Franchi. Il campo della Fiorentina ultimamente è stato terra di conquista: dal 2010, su 13 sfide, ben 9 vittorie capitoline.

Dove vedere Fiorentina-Lazio in diretta TV e streaming:

Partita: Fiorentina-Lazio

Data: 26 febbraio 2023

Orario: 20.45

Stadio: Artemio Franchi

Arbitro: Guida

VAR: Irrati

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Streaming: DAZN, SkyGo e NOW

Fiorentina-Lazio, posticipo della 26ª di Serie A si giocherà lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN.

La sfida tra Fiorentina-Lazio, sarà visibile su DAZN, in questo caso basterà una connessione a internet e accedere all’app attraverso tablet, smartphone, pc, smart tv, console. Non solo: gara disponibile anche su Now Tv e Sky Go oltre che su Sky Sport. Se si possiede un decoder Sky sarà possibile sintonizzarsi anche sul canale 214.

Su DAZN, telecronaca di Fiorentina-Lazio sarà affidata ad Edoardo Testoni con commento tecnico di Alessandro Budel. La coppia di telecronisti di Sky, invece, è composta da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Fiorentina-Lazio: precedenti e curiosità

Fiorentina e Lazio è una classica del campionato di Serie A con ben 149 sfide. A Firenze si sono incontrate 74 volte: 33 vittorie viola, 20 pareggi e 21 successi biancocelesti.

Nella passata stagione Lazio dilagante e vincente per 4-0. Un poker firmato da Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Ciro Immobile. Biancocelesti che ultimamente hanno vinto spesso sul campo della Fiorentina. Infatti nelle ultime 10 sfide, ben 7 vittorie capitoline, un solo pareggio e 2 vittorie viola, l’ultima delle quali nel maggio del 2021 per 2-0 con doppietta di Vlahovic.

Fiorentina-Lazio: probabili formazioni

Per la sfida contro la Lazio, la Fiorentina si presenterà con 24 elementi convocati da mister Italiano, Fuori Dodo, Castrovilli e Christensen, oltre a Kouame alle prese con la malaria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti.

Contro la Fiorentina, mister Sarri dovrebbe avere a disposizione Zaccagni che non gioca dal 14 gennaio. Con la squalifica di Gila, la coppia centrale sarà composta da Casale e Romagnoli. L’attacco della Lazio sarà composto dal tridente Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.