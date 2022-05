Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 21-5-2022

Dove vedere Fiorentina-Juventus, match valido per la 38°giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 21 maggio alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina Juventus sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Dopo gli addii dolorosi di Chiellini e Dybala, la Juventus conclude il campionato con la trasferta contro la Fiorentina. Da sempre c’è una rivalità sentita tra le due squadre ma quella di sabato sarà anche una partita di rivincita per la Viola che, in semifinale di Coppa Italia, si è vista battere proprio dai bianconeri. Non mancano, però, i rimpianti per la squadra di Vincenzo Italiano.

Un campionato a dir poco strepitoso che rischia di rovinarsi a poche giornate dalla fine. I quattro KO nelle ultime cinque partite hanno rallentato la corsa della Fiorentina verso l’Europa. A complicare tutto è stata anche la sconfitta pesante per 4-1 con la Sampdoria nel posticipo di ieri. I Viola devono vincere a tutti i costi e sperare in un passo falso di Roma ed Atalanta, impegnate con Torino ed Empoli.

Se la Fiorentina sogna di ritornare in Europa, dopo gli ultimi anni davvero difficili, la Juventus può stare già tranquilla. Niente da conquistare, infatti, per la squadra di Max Allegri che rimane inchiodata al quarto posto e con la Champions League già in cassaforte.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e streaming

Partita: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus Data: 21 maggio

21 maggio Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Fiorentina-Juventus, match della 38°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Fiorentina-Juventus in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Fiorentina-Juventus, le ultimissime

La Fiorentina sceglie un 4-3-3. Terracciano tra i pali e la difesa a quattro con Milenkovic ed Igor ad agire da centrali e Venuti e Biraghi sulle fasce. Per il centrocampo dei toscani, dovrebbero partire dal primo minuto Duncan con Amrabat e Bonaventura. In attacco, Italiano punta su Ikoné al fianco di Cabral e Gonzalez.

4-4-2 per la Juventus. Davanti a Perin, la difesa con De Sciglio, De Ligt, Rugani e Alex Sandro. Nella mediana, Allegri punta anche su qualche giovane come Miretti al fianco di Rabiot come centrali mentre sulle corsie laterali Cuadrado con Bernardeschi. In attacco l’ultima partita di Dybala in bianconero che affiancherà Vlahovic.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

JUVENTUS (4-4-2): Perin, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Miretti, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic.

Fiorentina-Juventus, precedenti e statistiche

Sono 187 in totale le sfide tra Fiorentina e Juventus. Le vittorie sono nettamente a favore dei bianconeri, ben 89, contro le 40 della Fiorentina. Sono 58 invece i pareggi. Nell’ultimo precedente a Torino fu la Juventus a vincere per 1-0 grazie ad una rete di Cuadrado nei minuti finali.