Dove vedere Fiorentina-Inter in Diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-05-2023

Dove vedere Fiorentina-Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 2023.

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, mercoledì 24 maggio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

La Fiorentina torna a giocare una finale di Coppa Italia a distanza di più di 10 anni dall’ultima finale disputata, la squadra di Italiano è riuscita a superare tutti gli ostacoli del proprio percorso in Coppa come Sampdoria, Torino e Cremonese. Vincenzo Italiano si gode il raccolto di quanto di buono è stato seminato durante la sua permanenza sulla panchina della Fiorentina, infatti oltre la finale di Coppa Italia, l’allenatore ex Spezia è riuscito a portare la Viola anche in finale di Conference League nella seconda edizione della competizione europea, un traguardo straordinario e totalmente inaspettato ad inizio stagione. Ora però i pensieri degli uomini di Italiano sono tutti concentrati nella gara di mercoledì sera, nel tentativo di riportare la città di Firenze ad alzare un trofeo dopo 22 anni di digiuno.

Dall’altra parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che si presenteranno alla sida dell’Olimpico da detentrice della Coppa Italia dopo il successo sulla Juventus dell’anno scorso. L’Inter si prepara alla finale dopo la la sconfitta del Maradona contro il Napoli, dove Inzaghi ha preferito preservare i titolari per la sfida di mercoledì sera. In caso di successo i nerazzurri metterebbero in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa continuando un ciclo vincente che dura oramai da più di tre anni, senza contare la finale di Champions League che gli uomini di Inzaghi si sono regalati contro ogni pronostico. La vittoria della nona Coppa Italia significherebbe, inoltre, il quarto trofeo vinto da Simone Inzaghi nelle sue due stagioni all’Inter, inserendosi sempre di più nell’albo dei tecnici interisti che hanno vinto di più.

Dove vedere Fiorentina-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter Data: 24 maggio

24 maggio Orario: 21:00

21:00 In Chiaro : Canale 5

: Canale 5 Streaming: Mediaset Infinity

Fiorentina-Inter verrà trasmessa trasmessa dalle reti Mediaset, dunque, sarà possibile seguire la partita in chiaro su Canale 5.



Inoltre, per accedere allo streaming del match, basterà scaricare l’app Mediaset Infinity, scaricabile gratuitamente dal proprio store per qualsiasi dispositivo. In alternativa su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Fiorentina-Inter le ultimissime:

Italiano confermerà il solito 4-3-3 con Igor e Milenkovic perni della difesa, sulla fascia destra si agirerà Dodo, mentre sulla corsia opposta resta vivo il ballottaggio tra Biraghi e Terzic, con l’italiano leggermente in vantaggio. A centrocampo Castrovilli insidia Bonaventura e Amrabat per una maglia da titolare. Davanti, invece, Italiano si affiderà ancora a Cabral dopo il riposo nell’ultima di campionato, con ai lati Saponara e Nico Gonzalez.



Nell’Inter crescono sempre di più le quotazioni di un Handanovic titolare, lo sloveno vorrebbe alzare un altro trofeo da titolare e Inzaghi sarebbe pronto ad accontentarlo. Solita difesa a 3 con Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo confermatissimi Dumfires e Di Marco sulle corsie. Davanti, invece, patiranno dal primo minuto Dzeko e Martinez.

Fiorentina-Inter Probabili Formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Saponara, Cabral, Nico Gonzalez.



Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.