Dove vedere Fiorentina-Genk in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-11-2023

La partita si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze, giovedì 30 novembre alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky. Sarà inoltre possibile seguire il match in chiaro su Tv8.

Dopo il brutto KO incassato in campionato contro il Milan per 1-0 a San Siro, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si ritrova ad avere il primo match point per archiviare la propria qualificazione al turno successivo di Conference League. Bisognerà apprendere dai propri errori in casa Viola che nella gara d’andata contro i belgi erano passati due volte in vantaggio, per poi essere rimontati di conseguenza entrambe le volte, col match che terminò sul punteggio di 2-2. In casa Fiorentina continua a tener banco il problema gol, con le punte, Beltran e Nzola sempre meno affidabili, Italiano si affiderà proprio a quest’ultimo in questo match, nel tentativo di essere ripagato da qualche rete dell’angolano.

Dall’altra faccia della medaglia il Genk del tecnico Vrancken, anch’esso reduce da una sconfitta rimediata contro i rivali dello St.Liege per 1-0 nell’ultimo match di campionato. I belgi sono attualmente seconda forza del Gruppo F, a pari merito con gli ungheresi del Ferencvaros con 6 punti totalizzati in 4 match. Gli uomini di Vrancken hanno già dimostrato di poter far male ai Viola con le proprie ripartenze e la propria fisicità e punteranno al successo anche a Firenze per appropriarsi del primo posto in classifica e per mettere un piede ai 16° di Conference League.

Dove vedere Fiorentina-Genk in Diretta Tv e Streaming

Partita : Fiorentina-Genk

: Fiorentina-Genk Data: 30 novembre

30 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Tv8

: Sky Sport e Tv8 Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e Tim Vision

Fiorentina-Genk sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box. Sarà, inoltre, possibile seguire il match anche in chiaro grazie all’emittente Tv8 che si occuperà di trasmettere la gara sulla propria rete.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Fiorentina-Genk potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Genk le ultimissime:

Ancora emergenza in difesa per Italiano che si affiderà ancora una volta a Parisi adattato a destra con Biraghi sulla corsia opposta, torna convocato dopo più di un mese anche Kayode, utile a gara in corso. A centrocampo confermato Maxime Lopez, con Duncan in vantaggio su Mandragora per affiancarlo. Sulla trequarti agiranno Kouamè e Gonzalez larghi con Barak in mezzo, immediatamente dietro all’unica punta Nzola.

Nei belgi Vrancken si affiderà ancora al 4-3-3 con Zequiri punta assoluta, Paintsil sulla corsia sinistra e il giovane 20enne Luca Oyen dall’alta parte, nel tentativo di far male alla retroguardia Viola.

Fiorentina-Genk probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

GENK (4-3-3): Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil. All. Vrancken.