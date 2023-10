Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 5-10-2023

La partita si giocherà stadio “Artemio Franchi” di Firenze, giovedì 5 ottobre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky. Sarà inoltre possibile seguire il match in chiaro su Tv8.

La Fiorentina, dopo i il pareggio dell’esordio in Conference League contro il Genk, si appresta ad ospitare gli ungheresi del Ferencvaros il prossimo 5 ottobre in quello che sarà il secondo turno del Gruppo F di della competizione europea. Tra gli obiettivi primari della dirigenza Viola è sicuramente presente quello di voler ripetere la straordinaria stagione europea dell’anno scorso dove il sogno viola si è infranto solamente nella finale contro gli inglesi del West Ham. Ad attestare le potenzialità della Fiorentina c’è, inoltre, anche la grande partenza in campionato dove gli uomini di Italiano sono stati fermati solamente dall’Inter attuale capolista del campionato, riuscendo a totalizzare 13 punti nelle prime 7 gare, ben 4 in più rispetto all’anno scorso dopo le medesime gare disputate.

Dall’altra parte il Ferencvaros di una vecchia conoscenza del calcio italiano Dejan Stankovic. La sorte di Stankovic alla guida tecnica del club ungherese è stata fin qui molto differente dall’ esperienza italiana al vertice dell’area tecnica di Sampdoria, gli ungheresi sono, infatti, gli attuali dominatori della Bank Liga ungherese con 18 punti in classifica, a +1 dal Paks secondo. Oltre a condurre la propria classifica nazionale, gli uomini di Stankovic sono anche attualmente a capo del Gruppo F di Conference League dopo la vittoria casalinga all’esordio per 3-1 contro i serbi del Cukaricki e vorranno sicuramente continuare ad aggiornare il proprio score anche nella trasferta ostica di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Ferencvaros

Fiorentina-Ferencvaros Data: 5 ottobre

5 ottobre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Now Tv, Dazn, Tim Vision e SkyGo

Fiorentina-Ferencvaros sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box. La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro dall’emittente TV8.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Fiorentina-Ferencvaros potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Ferencvaros le ultimissime:

Nei Viola Mister Italiano spera di recuperare l’esperienza dell’acciaccato Biraghi per la gara contro gli ungheresi, se così non fosse a presiedere la fascia destra di difesa ci sarà ancora una volta il giovane Kayode, mentre a completare il reparto arretrato ci saranno Ranieri e Milenkovic con Parisi sull’out di sinistra. In mediana Maxmine Lopez dovrebbe spuntarla su Arthur per affiancare Mandragora. Davanti a comporre la batteria di trequartisti ci saranno Ikone, Bonaventura e l’imprescindibile Gonzalez ad agire a supporto di Mbala Nzola.

Tra le fila ungheresi Stankovic si schiererà praticamente a specchio con il proprio 4-2-3-1, dove gli osservati speciali dovranno essere indubbiamente la prima punta ungherese, Verga, e il giovane 23enne brasiliano, Marquinhos.

Fiorentina-Ferencvaros Probabili Formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Botka, Mmaee, Cissé, Ramirez; Abu Fani, Makreckis; Traoré, Ben Romdhane, Marquinos; Varga.