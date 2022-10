Dove vedere Feyenoord-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 3-11-2022

Dove vedere Feyenoord-Lazio, gara valevole per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League.

La partita si giocherà allo stadio De Kuip di Rotterdam, giovedì 3 novembre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv sul canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati di accedere a tutti i contenuti di Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Feyenoord vuole assolutamente rifarsi dell’amaro 4-2 subito all’Olimpico dai Biancocelesti. Gli uomini di Slot vogliono continuare il loro percorso europeo: dopo essere arrivati in finale di Conference League l’anno scorso contro la Roma, con il successo dei giallorossi, la squadra olandese vuole ripetersi anche in Europa League, dove l’obiettivo minimo resta quello di superare la fase a gironi. Per riuscire nell’impresa, gli olandesi avranno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per poi attendere il risultato tra Midtjyelland-Sturm Graz. Gli olandesi hanno un assoluto bisogno di un successo danese, in quel caso riuscirebbero a passare il turno come seconda avendo gli scontri diretti a favore contro gli austriaci e una miglior differenza reti contro i danesi.

Dall’altra parte troviamo la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un inaspettato ko in casa contro la Salernitana per 1-3, sconfitta che mette fine all’imbattibilità della difesa laziale che non subiva gol da 668 minuti in campionato. Una disfatta che arriva in un momento molto florido per l’ambiente biancoceleste, che dovrà resettare quanto prima possibile per concentrassi sulla gara di giovedì, nella quale la Lazio si gioca un pezzo di stagione.

Attualmente la squadra di Mister Sarri si trova al primo posto nel girone con ben 8 punti, gli stessi dello Sturm Graz, mentre in terza posizione troviamo proprio il Feyenoord a 5 punti, ultima posizione a 5 punti per il Midtjyelland. In caso di successo i biancocelesti, oltre ad archiviare il passaggio del turno, riuscirebbero anche a vincere la testa del girone, mentre in caso di pareggio, potrebbero comunque riuscirci, ma dovrebbero sperare che lo Sturm Graz non vinca in Danimarca.

Dove vedere Feyenoord-Lazio in Diretta Tv e Streaming

Partita: Feyenoord-Lazio

Feyenoord-Lazio Data: 3 novembre

3 novembre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vision

Feyenoord-Lazio sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box. La gara non verrà trasmessa in chiaro su Tv8.



Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

La partita Feyenoord-Lazio potrà essere seguita sull’app di Dazn scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Feyenoord-Lazio ultimissime:

Nella Lazio ancora indisponibili Patric, Immobile e Fares. Maurizio Sarri non avrà modo di far turnover e molto probabilmente verranno confermati gli stessi undici che hanno preso parte alla gara contro la salernitana, con Lazzari e Marusic terzini e Casale e Romagnoli centrali. A centrocampo imprescindibile Milinkovic Savic, affiancato da Vecino e uno tra Luis Albero e Cataldi. Davanti tridente obbligato con Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson.





Feyenoord-Lazio Probabili Formazioni

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow, Lopez, Hancko, Trauner, Geertruida, Timber, Szymanski, Kokcu, Dilrousun, Danilo, Gimenez. All. Slot

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Vecino, Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson: All. Maurizio Sarri.