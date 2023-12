Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-12-2023

La partita si giocherà allo stadio “Groupama Arena” di Budapest, giovedì 14 dicembre alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Il Ferencvaros di Dejan Stankovic, dopo la sconfitta al vertice della Bank Liga ungherese contro il Paks per 3-2, è pronto a riversare tutti i propri sforzi nell’ultimo turno del Gruppo F di Conference League con gli ungheresi che saranno chiamati ad ospitare la Fiorentina attualmente in testa al girone. Sono solamente due le lunghezze che separano gli uomini di Stankovic dalla vetta, ma oltre ad avere l’ambizione di puntare al successo, questi ultimi dovranno guardarsi bene dall’evitare un capitombolo casalingo. In caso di sconfitta, infatti, il Ferencvaros rischierebbe di compromettere l’attuale secondo posto a discapito del Genk impegnato nella facile prova casalinga contro il Cukaricki ultimo a 0 punti e distante solamente 3 lunghezze.



Dall’altra parte una Fiorentina reduce da quattro risultati utili consecutivi collezionati nelle ultime quattro gare tra campionato e coppa. Il passaggio del turno della Viola nel Gruppo F non è mai stato realmente in discussione, ma bisognerà capire ancora chi riuscirà a spuntarla da prima in classifica. Per il gruppo di Italiano ci saranno a disposizione due risultati su tre, ma per evitare spiacevoli inconvenienti, bisognerà che la Viola scenda in campo per ambire al successo è chiudere definitivamente la pratica primo posto.

Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Ferencvaros-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Ferencvaros-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Ferencvaros-Fiorentina le ultimissime:

La squadra di Stankovic si affiderà al classico 4-2-3-1, dove a reggere il peso dell’attacco dovrebbe tornare il Vega, che dovrebbe tornare a disposizione dopo alcune settimane fuori per infortunio. Sono già 8 infatti le reti messe a segno dal bomber ungherese nel proprio campionato, più ulteriori 2 siglate in Conference. Se contro la Fiorentina dovesse tornare dal primo minuto in campo, Stankovic spererà che il suo score di gol possa continuare ad aggiornarsi già dalla prossima partita.

Dall’altra parte, Vincenzo Italiano, già forte della qualificazione, ma col discorso vetta ancora aperto, non potrà ambire ad ampie rotazioni, anche se dei cambiamenti rispetto all’ultima di campionato contro la Roma ci saranno inevitabilmente. Al centro della difesa dovrebbe ritornare Milenkovic dopo la parentesi Ranieri contro i giallorossi, mentre sulla sinistra Parisi e pronto a dare il cambio a Biraghi. In mediana tornano Maxime Lopez e Mandragora dal primo minuto. Sulla trequarti, invece, potrebbe rifiatare ancora Niko Gonzalez con Ikone al suo posto e Barak a dare il cambio a Bonaventura. Davanti scalpita Beltran, che dovrebbe prendere il posto di Nzola.

Ferencvaros-Fiorentina probabili formazioni:

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Abena, Cissé, Ramirez; Abu Fani, Siger; Traoré, Zachariassen, Marquinhos; Varga. All. Stankovic

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Sottil; Beltran. All. Italiano