Dove vedere Empoli-Sampdoria in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 19-4-2021

Dove vedere Empoli-Sampdoria, match valente per la quarta giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 19

settembre alle 12:30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. L’incontro sarà visibile sia su Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Il lunch match della quarta giornata di Serie A prevede la sfida tra Empoli e Sampdoria. La squadra di Aurelio Andreazzoli vuole rifarsi dopo la sconfitta in casa contro il Venezia. I toscani venivano da un successo importantissimo per 1-0 in casa della Juventus. Poi, però, contro i veneti è arrivata la seconda sconfitta per 2-1 dopo quella d’esordio contro la Lazio.

La Sampdoria, invece, è reduce dal pareggio importante con l’Inter per 2-2. I blucerchiati erano passati in vantaggio, dopo il gol di Dimarco, grazie alle reti di Yoshida e poi Augello. I nerazzurri, però, hanno evitato la sconfitta con un gol di Lautaro. Per la squadra di Roberto D’Aversa un inizio un po’ sonnecchiante. Dopo la sconfitta d’esordio con il Milan per 1-0 ci sono stati due pareggi: lo 0-0 con il Sassuolo e poi quello con il Biscione.

Empoli-Sampdoria: le ultimissime sulle formazioni

L’Empoli si presenterà con un 4-3-1-2 simile a quello visto nella giornata scorsa. A porta ci sarà Vicario con la difesa schierata che potrebbe prevedere Ismajli e Luperto come centrali e sulle fasce Stojanovic e Marchizza. Centrocampo a tre con Bandinelli, Ricci e Haas. Sulla trequarti, Andreazzoli si affida a Bajrami, autore del gol della bandiera contro il Venezia, alle spalle dei due attaccanti Cutrone e Mancuso.

Non troppi cambi neanche per la Samp. Il 4-4-2 prevede Audero a difendere i pali. Davanti a lui ci saranno Yoshida e Colley e come terzini Bereszynski e Augello. In mediana spazio a Thorsby e Adrien Silva con Candreva ed il danese Damsgaard sulle fasce laterali. L’attacco prevede i due attaccanti Caputo, che giocherà contro la sua ex squasdra, e Quagliarella. I due bomber sono ancora in cerca del loro primo gol stagionale.

Empoli-Sampdoria: le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Dove seguire Empoli-Sampdoria in diretta TV e streaming

Empoli-Sampdoria, match della quarta giornata di campionato, sarà trasmesso su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sul canale Sky Sport Calcio (numero 202). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick,

Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Empoli-Sampdoria in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e IOS.

Precedenti tra Empoli e Sampdoria

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2018-19. Ad Empoli terminò 4-2 per la Sampdoria. Per i blucerchiati in gol Ramirez, Quagliarella ed una doppietta di Caprari. Per i padroni di casa le reti di Pasquale e di Caputo. A Genova a vincere sono stati gli ospiti per 2-1. In gol per l’Empoli Farias e Di Lorenzo, per la Sampdoria un rigore sul dischetto messo a segna da Quagliarella.

