Dove vedere Empoli-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 23-1-2022

Dove vedere Empoli-Roma, 23° Giornata di Serie A, Domenica 23 Gennaio 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Carlo Castellani di Empoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La domenica sportiva di Serie A offre, nel tardo pomeriggio, il match tra l’Empoli e la Roma che, per entrambe, può significare tanto dal punto di vista della classifica.

I toscani sono pronti ad accogliere, al Castellani, i giallorossi ma nonostante il livello del gioco della squadra di Andreazzoli sia rimasto di altissimo livello, sono 5 le partite in cui la squadra non trova la via dei tre punti.

Dal match vinto contro il Napoli, l’Empoli sembra aver perso quello slancio e quella grinta che contraddistingueva il gioco di Andreazzoli che vedrà nella sua ex squadra, la Roma, un punto focale per capire se i suoi potranno ritrovare l’entusiasmo di inizio campionato.

La Roma, invece, ha trovato i primi tre punti del 2022 contro il Cagliari, ma deve ancora dimostrare qualcosa dal punto di vista del gioco.

La zona Europa sembra correre veloce e la lotta con Lazio, Fiorentina e Juventus sembra tutt’altro che finita. I bianconeri hanno un buon vantaggio in classifica, ma dovranno giocare un match molto complicato contro il Milan, mentre Lazio e Fiorentina viaggiano sugli stessi, identici, ritmi della squadra giallorossa.

Un passo falso potrebbe costare veramente caro a Mourinho e i suoi ragazzi.

Proprio per questo motivo, entrambe le formazioni vorranno ritrovare il gioco perduto nel match che li contrapporrà.

Come vedere Empoli-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Empoli-Roma

: Empoli-Roma Data : Domenica 23 Gennaio 2022

: Domenica 23 Gennaio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e la Roma di Josè Mourinho, il 23 Gennaio 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Empoli Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Empoli Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Empoli-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Empoli-Roma

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli sfida la Roma con un 4-3-2-1 con pochi dubbi tranne che per l’attacco dove, tra tutti, sembra essere Pinamonti l’attaccante designato.

A dargli sostegno, sulla trequarti, ci sono Henderson e Bajrami con Zurkowski, Ricci e Bandinelli al centro del centrocampo.

Vicario sarà il portiere designato con Stojanovic e Marchizza come esterni bassi e Tonelli con Ismajili al centro della difesa.

I giallorossi di Mourinho si presenteranno con un 3-5-2 che prevede la presenza di Rui Patricio tra i pali e il possibile ritorno della difesa a tre con Kumbulla e Mancini confermati e Ibanez a completare il reparto.

Sugli esterni, la situazione non cambierà con Maitland Niles e Vina titolari, mentre a centrocampo potrebbero esserci Veretout e Sergio Oliveira, in gol alla sua prima partita giallorossa.

Mkhitaryan farà 100 presenze con i capitolini e Zaniolo farà coppia con Abraham in attacco.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajili, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Maitland Niles, Mkhitaryan, Veretout, Oliveira, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.

