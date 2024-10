Dove vedere Empoli-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-10-2024.

La partita Empoli-Inter si giocherà allo stadio “Castellani” di Empoli, domenica 29 ottobre alle ore 18:30. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Empoli di Roberto D’Aversa si appresta a ospitare l’Inter al Castellani nel 10° turno di Serie A, i toscani sono reduci da un ottimo avvio di stagione con 3 vittorie, 2 sconfitte e 5 pareggi, l’ultimo di questi arrivato proprio qualche giorno fa contro il Parma. Gli uomini di D’Aversa hanno dimostrato fin qui di essersi calati perfettamente nei dettami richiesti dal proprio tecnico riuscendo a rendere fin qui oltre le aspettative con 11 punti totalizzati su 9 partite e con un netto +5 sulla zona retrocessione. Anche per l’Inter non sarà di centro una passeggiata riuscire ad ottenere il bottino pieno in terra toscana visto che fin qui l’unica a riuscirci è stata il Napoli capolista, i nerazzurri sono avvisati.

Dall’altra parte un’ Inter ancora con l’amaro in bocca dopo la rimonta della Juventus nel derby d’Italia, la quale grazie ad una doppietta di Yldiz è riuscita a far passare il passivo da 4-2 a 4-4 agguantando il pareggio nell’ultimo quarto d’ora. A preoccupare Simone Inzaghi in casa Inter, dunque, sono proprio queste frequenti amnesie difensive che sin qui hanno caratterizzato la propria squadra nelle sfide contro Genoa, Udinese e Juventus. Servirà sicuramente molta più concretezza sotto porta e molta più attenzione in difesa se i nerazzurri vorranno continuare a risalire la china, riappropriandosi di fatto della vetta del campionato.

Empoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

Empoli-Inter le ultimissime:

Solito 3-4-2-1 per D’Aversa, che si affiderà a Fazzini e Solbakken sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Colombo. In mezzo al campo agiranno Anjorin e Grassi con Gyasi e Pezzella ai propri lati. In difesa il perno centrale sarà sicuramente Ismajili con Viti e il giovane Goglichidze agenti braccetti.

Nell’Inter sarà ancora assente Calhanoglu, al suo posto Inzaghi confermerà il nuovo regista Zielinski con Barella e Mkhitaryan mezzali. Davanti uno tra Thuram e Martinez potrebbe riposare, lasciando il posto a Taremi. Sulle fasce ci sarà il ritorno di Darmian sulla destra con Dimarco chiamato agli straordinari dal lato opposto.

Empoli-Inter probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Colombo. Allenatore: D’Aversa



INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

