Dove vedere Empoli-Inter in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 27-10-2021

Dove vedere Empoli-Inter, 10° giornata di Serie A, mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45. La partita Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e sarà disponibile anche per sui canali Sky.

Dopo il pareggio contro la Juventus che ha mandato l’Inter a -7 dalla coppia di vetta Napoli e Milan, i nerazzurri scendono in campo nel turno infrasettimanale della 10° giornata di campionato contro l’Empoli al Castellani. I nerazzurri cercano i 3 punti per non distanziarsi ancora di più dal vertice e proteggere il piazzamentto Champions. Empoli 10° a 12 punti e che viene dall’affermazione per 4-2 sulla Salernitana. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e su Sky.

Dove vedere Empoli-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Empoli-Inter

Data: mercoledì 27 ottobre

Orario: 20:45

Canali TV: Sky Sport Calcio (202 e 251 sul satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre), Sky Spott 4K (213 sul satellite), Sky Sport Uno (201 sul satellite, 472 e 482 sul digitale terrestre)

Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console), Sky Go, Now Tv

La partita Empoli – Inter, valida per la 10° giornata di Serie A, di mercoledì 27 ottobre alle 20:45 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now TV ed in diretta tv su Sky Sport Calcio.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare Empoli-Inter in Diretta Tv e Streaming Live

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli – Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Empoli-Inter

Inzaghi va verso più di un cambio rispetto alla partita contro la Juventus. Solito modulo ma qualche interprete che cambierà. Difesa che vedrà Handanovic, Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Sugli esterni Dimarco e Darmian, con Barella, Brozovic e Vecino a centrocampo. Chance per Sanchez assieme a Lautaro. Riposo per Dzeko.

Andreazzoli dovrà fare a meno di Damiani, Furlan e Romagnoli. 4-3-1-2 confermato con Vicario in porta, Stojanovic, Ismajli, Tonelli e Marchizza. A centrocampo Haas, Ricci e Bandinelli. In attacco Henderson a supporto di Di Francesco e Pinamonti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza, Haas, Ricci, Bandinelli, Henderson, Di Francesco, Pinamonti. All.: Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Ranocchia, Skriniar, Dimarco, Vecino, Brozovic, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Sanchez. All.: Inzaghi

Precedenti e statistiche di Empoli-Inter

Primo confronto stagionale tra Empoli e Inter. L’ultima stagione in cui si sono affrontate le due squadre risale alla stagione 2018/2019. Al Castellani vittoria dell’Inter per 1-0 con gol di Keita. A San Siro nell’ultima giornata di campionto sempre vittoria dell’Inter per 2-1. Reti di Keita, Traoré e Nainggolan.

