Dove vedere Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow in diretta TV, streaming, orario e probabili formazioni 18-5-2022

Dove vedere Eintracht Francoforte-Rangers, finale di Europa League. La partita si giocherà mercoledì 18 maggio alle 21.00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Eintracht Francoforte Rangers sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport. Sarà possibile seguire la finale anche in chiaro su TV8.

Anche l’Europa League è alla sua conclusione. Mercoledì, al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, andrà in scena la finale tra Eintracht Francoforte e Rangers. I tedeschi sono stati davvero inarrestabili durante il loro cammino. Dopo aver concluso da primi il girone D con Fenerbahçe , Anversa e Olympiakos , sono arrivati direttamente agli ottavi dove hanno affrontato il Betis Siviglia.

Con la vittoria sugli andalusi, accedono ai quarti dove hanno battuto anche il Barcellona, favoritissimo per la vittoria della competizione. In semifinale riesce a imporsi sul West Ham arrivando così in finale. Gli scozzesi, invece, hanno dovuto soffrire un po’ di più. Hanno iniziato ad agosto, giocando i preliminari contro l’Alashkert, per poi accedere nel gruppo A con Brondy, Sparta Praga e Lione.

Il Rangers arriva secondo e ai playoff batte il temutissimo Borussia Dortmund, sceso dalla Champions League: 4-2 in Germania e 2-2 in Scozia. Questo gli vale il pass per gli ottavi dove trionfa sulla Stella Rossa, poi il Braga ai quarti ed il Lipsia in semifinale. Entrambe le squadre, però, non hanno sorriso in campionato: l’Eintracht è arrivato undicesimo mentre il Rangers ha perso il titolo, vinto dal Celtic, arrivando secondo.

Le due finaliste non sono nuove in una finale europea. L’Eintracht ha vinto un trofeo, la Coppa Uefa, nel 1980 contro il Borussia Mönchengladbach. Per il Rangers, invece, la Coppa delle Coppe nel 1972 dove ha sconfitto la Dinamo Mosca nella finale a Barcellona.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Rangers in diretta TV e streaming

Partita: Eintracht Francoforte-Rangers

Eintracht Francoforte-Rangers Data: 18 maggio

18 maggio Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), TV8

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Eintracht Francoforte-Rangers, finale di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Eintracht Francoforte-Rangers sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Eintracht Francoforte-Rangers in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La finale sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Eintracht Francoforte-Rangers, le ultimissime

Oliver Glasner sceglie un 3-4-2-1. Trapp tra i pali e la difesa con Tuta, Hinteregger e N’Dicka. Per il centrocampo Le Aquile potrebbero schierare dal primo minuto Sow e Rode come centrali e sulle fasce Knauff al fianco di Kostić. Sulla trequarti l’ex Milan Hauge con Kamada dietro l’unica punta Borré.

Giovanni Van Bronckhorst risponde con un 4-3-3. Davanti a McGregor, la difesa dovrebbe essere formata da Tavernier , già a 7 reti nella competizione, e Goldson mentre come terzini favoriti Bassey e Barisic. A centrocampo c’è l’ex Juventus Ramsey con Jack e Kamara a dare supporto. Attacco a tre quello dei Gers con Wright, Aribo e Kent.

Eintracht Francoforte-Rangers, le probabili formazioni

EINTRACHT: (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada; Borré.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Ramsey, Kamara; Wright, Aribo, Kent.