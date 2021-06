Dove vedere Croazia-Spagna in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 28-6-2021

Dove vedere Croazia-Spagna, ottavi di finale Euro 2020, lunedì 28 giugno alle 18:00. La partita Croazia-Spagna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go e Now Tv.

Dopo due giorni di pausa ecco che ritorna in scena Euro 2020 con le prime due gare valevoli per gli ottavi di finale che vedranno in campo oggi, rispettivamente alle 18:00 e alle 21:00, Galles-Danimarca ed Italia-Austria. Match che segneranno l’inizio della fase a eliminazione diretta dell’Europeo alla quale partecipano anche Croazia e Spagna pronte ad affrontarsi, lunedì alle 18:00, al Telia Parken di Copenaghen. Croati e spagnoli, arrivati secondi rispettivamente nel Gruppo D e nel Gruppo E, si contenderanno un posto nei quarti di finale dove la vincente, il 2 luglio a San Pietroburgo, affronterà una tra Francia e Svizzera.

Croazia-Spagna, ottavi di finale Euro 2020 28-06-2021.

Le ultime sulle formazioni di Croazia e Spagna

Per quanto riguarda le formazioni, Dalic dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Livakovic in porta. Davanti a lui, Juranovic, Vida, Caleta-Car e Barisic. Centrocampo a tre con Modric, Brozovic e Kovacic. In attacco il tridente formato da Vlasic, Petkovic e Perisic.

Anche Luis Enrique dovrebbe optare per il 4-3-3. Unai Simon quindi in porta con, a fargli da schermo, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba. A centrocampo spazio a Koke, Busquets e Pedri. Davanti, il trio offensivo costituito da Sarabia, Morata e Gerard Moreno.

Probabili formazioni Croazia-Spagna

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno.

Come vedere Croazia-Spagna in diretta tv e streaming

Partita: Croazia-Spagna

Data: lunedì 28 giugno 2021

Orario: 18:00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Streaming: Sky Go, Now Tv

Croazia-Spagna sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Via streaming, invece, il match tra croati e spagnoli sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Croazia-Spagna

La radiocronaca di Croazia-Spagna sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Croazia e Spagna sono complessivamente 8 con un bilancio che dice 3 vittorie dei croati, 4 degli spagnoli e 1 pareggio. Quella di lunedì sarà la terza volta in cui le due formazioni si affrontano nella fase finale di un Europeo, la prima nella fase a eliminazione diretta.

