Dove vedere Chelsea-Liverpool in diretta TV, streaming, probabili formazioni, orario 14-5-2022

Dove vedere Chelsea-Liverpool, match valido per finale di FA CUP. La partita si giocherà sabato 14 maggio alle 17:45 al Wembley Stadium. Chelsea-Liverpool sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La Finale di FA CUP giunge al termine. Per la finale nella straordinaria cornice del Wembley Stadium c’è una sfida da due big: il Chelsea ed il Liverpool. Saranno loro due domani a contendersi la coppa più antica della storia del calcio inglese. Un percorso abbastanza agevole per i Blues che si sono sbarazzati di Chesterfield, Plymouth, Luton, Middlesbrough e Crystal Palace.

Romelu Lukaku spera di poter vincere il suo ultimo trofeo con il Chelsea, dato che sia molto probabile che non rimanga in Inghilterra. Di umore diverso il Liverpool che ha ancora tutti gli obbiettivi spianati: in lotta per il campionato, in finale di Champions League contro il Real Madrid e ha la possibilità anche di alzare la FA Cup.

Le avversarie dei Reds durante il suo cammino sono state Shrewsbury, Cardiff, Norwich, Nottingham Forest per poi incontrare il Manchester City in semifinale contro cui ha vinto 3-2. Un trofeo che sarebbe importantissimo per il Liverpool che non vince la competizione dal 2006.

La telecronaca di Chelsea Liverpool è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Chelsea-Liverpool, le probabili formazioni

3-4-1-2 per il Thomas Tuchel. Davanti a Mendy la difesa che potrebbe prevedere Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger. Per il centrocampo londinese Loftus-Cheek e Kovacic come centrali e sulle fasce James con Alonso. Per l’attacco Havertz assieme a Werner e Mount.

Jürgen Klopp risponde con un 4-3-3. Alisson a porta. Per la difesa i centrali Konaté e Van Dijk e come terzini Arnold con Robertson. Nella mediana dovrebbero esserci dal primo minuto Keita, Fabinho e Thiago. In attacco Salah sarà affianco del duo formato da Mané e Luis Diaz.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Havertz, Werner, Mount.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz.