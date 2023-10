Dove vedere Celtic-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 4-10-2023

La partita Celtic-Lazio si giocherà allo stadio “Celtic Park” di Glasgow, mercoledì 4 ottobre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

Il Celtic di Brendan Rogers continua a dominare il campionato scozzese dopo le ultime due vittorie messe a segno prima contro il Livingston e poi contro il Motherwell nel sorso dell’ultima settimana. Attualmente, infatti, gli scozzesi sono primi in classifica con ben 19 punti totalizzati in 7 partite disputate, vale a dire 6 vittorie e solamente una sconfitta incassata. Lo stesso però non si può dire dell’andamento in Champions League, dove gli uomini di Rogers non sembrano aver iniziato con lo stesso appiglio visto in campionato. Nella prima gara del Gruppo E persa per 2-0 contro il Feyenoord, infatti, gli scozzesi sono apparsi molto disorganizzati e nervosi, con ben due espulsioni rimediate nel giro di soli 5 minuti dal 63° al 68°, elemento che poi ha indirizzato questi ultimi alla prima sconfitta nel girone.

Dall’altra parte la Lazio di Maurizio Sarri, la quale non sembra ancora aver trovato la propria dimensione in queste prime 7 gare di campionato, dove i biancocelesti sono riusciti ad ottenere solamente 7 punti. Un bottino decisamente troppo misero per una squadra che l’anno scorso ha terminato la propria stagione al secondo posto in classifica. A salvare la Lazio da un tragico avvio anche nel Gruppo E di Champions League nella prima gara dell’Olimpico contro l’Atletico Madrid, ci ha pensato il caso, con Provedel che sull’ultimo pallone della partita è riuscito a strappare un pareggio molto importante in termini di classifica. D’ora in avanti però la squadra di Sarri sarà chiamata ad imporre le proprie qualità e il proprio gioco se vorrà rivedersi a febbraio ancora con un impegno infrasettimanale, iniziando a farlo già dal prossimo match in programma contro il Celtic.

Dove vedere Celtic-Lazio in diretta Tv e Streaming

Partita: Celtic-Lazio

Celtic-Lazio Data: 4 ottobre

4 ottobre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Now Tv, Mediaset Infinity e SkyGo

Celtic-Lazio sarà visibile in dirretta Tv su Sky con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky e di conseguenza anche alla partita in programma e da Mediaset Infinity, anch’essa piattaforma detentrice dei diritti delle gare di Champions League.

La partita Celtic-Lazio potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Celtic-Lazio le ultimissime:



Negli scozzesi il tecnico Rogers confermerà il proprio 4-3-3 con la prima punta nipponica, Kyogo Furuhasahi, che sarà il vero e proprio pericolo numero uno per la difesa biancoceleste.

Nella Lazio, invece, Sarri dovrà fare i conti con l’ennesimo affaticamento muscolare di Ciro Immobile che resterà da valutare per il match, se il capitano biancoceleste non dovesse farcela, pronto dal primo minuto Castellanos al centro dell’attacco con Felipe Andeson e Zaccagni ai lati. A centrocampo Kamada in leggero vantaggio su Guendouzi per una maglia da titolare, mentre a completare il reparto ci saranno Cataldi e Luis Alberto.

Celtic-Lazio Probabili Formazioni:

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.