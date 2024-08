Dove vedere Cagliari – Roma in Diretta Tv e Streaming 18-08-2024

Dove vedere Cagliari – Roma, 1° Giornata di Serie A, Domenica 18 Agosto 2024 alle 20:45. Il match tra il Cagliari di Nicola e la Roma di Daniele De Rossi sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il Cagliari di Davide Nicola fa il suo esordio in casa contro la Roma di Daniele De Rossi nel campionato di Serie A 2024-25.

La settimana in casa giallorossa è stato molto movimentata per via delle trattative di mercato che vede coinvolto Paulo Dybala ed un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita. La Joya è stato comunque convocato da De Rossi ed è partito per la trasferta in Sardegna.

La Roma di Daniele De Rossi quest’anno è chiamata ad alzare l’asticella e centrare finalmente l’obiettivo Champions League che manca ormai dalla stagione 2018-19.

Il Cagliari la scorsa stagione con Claudio Ranieri ha conquistato una insperata salvezza e anche quest’anno ha come obiettivo quello di restare in Serie A.

Dybala probabilmente si accomoderà in panchina ed in attacco giocherà il nuovo arrivato Dovbyk centrale con ai lati El Shaarawy e Soulè.

A centrocampo con Paredes squalificato ci saranno Cristante e Pellegrini insieme al nuovo arrivato Enzo Le Fee che ha fatto molto bene nelle amichevoli precampionato.

In difesa Mancini e N’Dicka centrali con Angelino a sinistra e Celik a destra.

Davide Nicola si affiderà in attacco al nuovo arrivato Piccoli che parte favorito su Pavoletti.

Come vedere Cagliari – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Cagliari – Roma

: Data : Domenica 18 Agosto 2024

: Domenica 18 Agosto 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Cagliari – Roma valido per la 1° Giornata di Serie A Domenica 18 alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Cagliari – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Dario Mastroianni con commento tecnico di Dario Marcolin.

Attiva Zona Dazn su Sky per vedere tutta la Serie A in Diretta

Cagliari – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Cagliari – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Cagliari – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Cagliari – Roma:

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Augello; Luvumbo, Piccoli. All.: Nicola

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Le Fee, Pellegrini; Soule, Dovbyk, El Shaarawy. All.: De Rossi

