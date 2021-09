Dove vedere Cagliari-Empoli in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 22-9-2021

Dove vedere Cagliari-Empoli, match valido per la 5° giornata di Serie A. La partita si giocherà mercoledì 22 settembre alle 20:45 alla Sardegna Arena. Cagliari– Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La quinta giornata prevede anche l’incontro tra Cagliari ed Empoli. Secondo gettone in campionato, dunque, per il nuovo allenatore, Walter Mazzarri, sulla panchina dei sardi.

Dopo l’esonero di Leonardo Semplici, sarà l’ex allenatore di Torino e Napoli a guidare i rossoblù per le prossime partite.

Il Cagliari viene da un inizio campionato piuttosto tormentato. Prima il pareggio per 2-2 con lo Spezia poi la sconfitta per 4-1 contro il Milan. Infine, la vittoria in rimonta del Genoa per 2-3 ha portato all’addio di Semplici. Anche l’Empoli, invece, vorrà riprendersi. Il KO con il Venezia è stato inaspettato, specie dopo la grande partita vinta contro la Juventus.

Aurelio Andreazzoli vorrà sicuramente riprendere la marcia giusta, dopo due sconfitte. Uno scontro che sa già di salvezza, anche se ad inizio campionato.

Come vedere Cagliari-Empoli in diretta TV e streaming

Partita: Cagliari-Empoli

Data: 22 settembre 2021

Orario: 20:45

Streaming: DAZN

Diretta TV: DAZN Channel

Cagliari Empoli, match della 5° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Cagliari – Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cagliari– Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Cagliari Empoli è a cura di Andrea Calogero affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Cagliari-Empoli in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Cagliari-Empoli: le ultimissime sulle formazioni

Con il Cagliari anche Mazzarri si affida al 3-5-2. Cragno a porta mentre la difesa a tre sarà composta da Caceres, Ceppitelli e Carboni. Centrocampo a cinque con Zappa, Nandez e Marin al fianco di Deiola, Dalbert. In attacco il solito due Joao Pedro, che è il miglior marcatore del club fino a questo momento, assieme a Keita.

4-3-1-2, invece, per l’Empoli. A difendere i pali ci sarà Vicario. La difesa prevede come centrali Tonelli e Luperto mentre sulle fasce Stojanovic e Marchizza. Per la mediana Haas, Ricci assieme ad Henderson. Sulla trequarti spazio a Bajrami assieme ai due attaccanti Pinamonti e Mancuso.

Cagliari-Empoli: le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stazione 2018-19. La partita d’andata si è giocato al Castellani ed è terminata 2-0 per l’Empoli. In gol Krunic e Caputo. In Sardegna, invece, c’è stato un 2-2. In vantaggio è andato il Cagliari con Pavoletti poi la rimonta dei toscano con Di Lorenzo e Zajc. Nei minuti di recupero è arrivato il 2-2 finale firmato Farias.

