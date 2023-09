Dove vedere Braga-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 20/09/2023

Dove vedere Braga-Napoli, partita valevole per la 1° Giornata di Champions League. Il match si giocherà mercoledì 20 settembre 2023 alle 21:00. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Il Napoli cerca di ripartire dalla Champions League. Il pari in rimonta e deludente contro il Genoa ha fatto affievolire l’entusiasmo dei tifosi. Rudi Garcia è finito sul banco degli imputati e gli azzurri cercano di voltare pagina iniziando la loro avventura europea in Champions League.

Nel girone C il Napoli incontreranno il Real Madrid di Carlo Ancellotti e l’Union Berlino degli italiani Leonardo Bonucci e l’ex Inter, Robin Gosens. I partenopei, però, inizieranno in Portogallo contro il Braga, squadra che potrebbe rivelarsi molto ostica. L’obbiettivo è quello di passare il girone per poter procedere nella competizione.

Il Braga viene dalla sconfitta fuori casa per 3-1 contro il Farense ed è a quota 7 punti, come i partenopei, in campionato. Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella loro storia.

Dove vedere Braga-Napoli in diretta TV

Partita: Braga-Napoli

Braga-Napoli Data: 20 settembre

20 settembre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Streaming: SKY GO

Braga Napoli, match valido per la prima giornata di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. I canali sono Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet. Non è prevista, dunque, la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Dove ascoltare la radiocronaca di Braga-Napoli

È possibile ascoltare la radiocronaca di Braga-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Braga-Napoli, le ultimissime

La squadra di Artur Jorge si presenta con un 4-2-3-1. Davanti al portiere Matheus, la difesa composta da Gomez, José Fonte, Olivera e Marin. A centrocampo i portoghesi schierano il duo formato da Vitor Carvalho e Al-Musrati. Sulla trequarti Ricardo Horta, Pizzi e Bruma alle spalle dell’unica punta Abel Ruiz.

Il Napoli punta sul 4-3-3. Meret tra i pali e potrebbe esserci il ritorno di Rrahmani al fianco di Juan Jesus, ancora incerto l’impiego di Natan. Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera che dovrebbe essere preferito a Mario Rui. A centrocampo il solito tridente formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Braga-Napoli, le probabili formazioni

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.