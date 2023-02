Dove vedere Braga-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-02-2023

Dove vedere Braga-Fiorentina, match valevole per l’andata dei sedicesimi di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Municipal” di Braga, giovedì 16 febbraio, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

Lo Sporting Braga si appresta ad affrontare la Fiorentina dopo l’ottima vittoria ottenuta in casa del Maritimo per 1-2. Gli uomini di Carlos Carvalhal non sono riusciti a strappare il pass per il proseguimento del proprio cammino in Europa League, terminando il proprio girone in terza posizione a 10 punti, dietro Union Berlino e Royale Union. I portoghesi hanno tutte le intenzioni di arrivare in fondo alla competizione europea e creeranno più di qualche problema alla Viola nel doppio confronto.

Dall’altra parte c’è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che deve assolutamente scrollarsi di dosso l’amara sconfitta subita in campionato contro la Juventus per 1-0. I viola stentano a ritrovare la via del successo in campionato, infatti, la formazione di italiano non vince dallo scorso 7 gennaio, ritrovandosi a militare al 14° posto in classifica con soli 24 punti collezionati in 22 gare. A Braga la Fiorentina si gioca una grande fetta della propria stagione, dove gli uomini di Italiano dovranno ritrovare anche la propria lucidità sotto porta per cercare di garantire un risultato positivo contro i portoghesi, per poi giocarsi tutte le proprie carte nella gara di ritorno al Franchi.

Dove vedere Braga-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Partita: Braga-Fiorentina

Braga-Fiorentina Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Dazn, Sky

Dazn, Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky

Braga-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport. Non sarà visibile in chiaro su Tv8



La partita Braga-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Braga-Fiorentina le ultimissime:

Nella Viola potrebbe essere chiamato al debutto tra i pali Salvatore Sirigu. In difesa Mister Italiano non dovrebbe cambiare molto rispetto alla gara di Torino con Dodò e Biraghi sulle fasce e Milenkovic e Igor a completare il comparto difensivo. A centrocampo spazio dal primo minuto a Mandragora con Amrabat e Barak. Davanti il tridente Viola potrebbe subire l’ennesima rivoluzione con Brekalo sulla sinistra, Ikone sulla destra e Cabral punto di riferimento centrale.

Braga-Fiorentina Probabili Formazioni:

Braga (4-2-3-1): Matheus, Borja, Niakate, Oliveria, Gomez, Racic, Castro, Djalo, Pizzi, Horta, Banza. All. Carlos Carvalhal

Fiorentina (4-3-3): Sirigu, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Mandragora, Barak, Amrabat, Ikone, Brekalo, Cabral. All. Vincenzo Italiano