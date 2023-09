Dove vedere Bologna-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 24/09/2023

Bologna-Napoli, 22° giornata Serie A 17-1-2021.

Dove vedere Bologna-Napoli, partita valevole per la 5° Giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 24 settembre 2023 alle 18:00. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Un’altra partita in trasferta per il Napoli. Gli azzurri devono riprendersi dopo il pari deludente di Genova. Tuttavia, però, mercoledì scorso è arrivato il primo successo dei partenopei in Champions League contro il Braga. A propiziare la vittoria è stato un autogol di Niakite ma comunque il Napoli ha giocato una partita di grande fattura.

Tuttavia, in campionato deve riprendersi dopo i due passi falsi e di fronte c’è il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù vengono dal pareggio senza reti contro il Verona. Per la prima partita in casa, però, sono riusciti ad imporsi per 2-1 contro il Cagliari.

Nel precedente dello scorso anno è terminato 2-2 il confronto tra le due squadre. Gli azzurri erano andati in vantaggio per 2-0 con una doppietta di Osimhen ma i padroni di casa hanno rimontato con le reti di Ferguson e De Silvestri.

Dove vedere Bologna-Napoli in diretta TV e streaming

Partita: Bologna-Napoli

Bologna-Napoli Data: 24 settembre

24 settembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Bologna Napoli, match della 5ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Bologna – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bologna– Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Bologna Napoli è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Bologna-Napoli dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Bologna-Napoli, le ultimissime

Bologna con il solito 4-2-3-1. Davanti a Skorupski il quadrante difensivo con Posch, Beukema, Lucumì e Kristiansen. A centrocampo, Thiago Motta si affida al duo formato da Aebischer e Freuler. In avanti, Orsolini, Ferguson e Karlsson a fare da sponda a Zirkzee.

Napoli col solito 4-3-3. Meret tra i pali, in difesa ancora non è arrivato il momento di Natan ed Ostigard sembra essere favorito al fianco di Juan Jesus mentre sulle corsie laterali Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, Kvara è alla ricerca del primo gol questa stagione con Osimhen e Politano.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.