Dove vedere Bologna-Inter in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 6-1-2022

Dove vedere Bologna-Inter, 19° giornata di Serie A, Giovedì 6 Gennaio 2022 alle 12:30. Il match dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

La Serie A torna in campo per il primo turno del 2022, nonché prima sfida del girone di ritorno che si svolgerà con l’inedita formula del calendario asimmetrico.

Proprio per tale motivo, la prima sfida dell’anno sarà quella tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’Inter di Simone Inzaghi, ovvero due delle squadre che meglio si sono espresse nel girone d’andata.

I padroni di casa sono stabilmente nella parte sinistra della classifica e nonostante un ultimo mese non troppo esaltante, il campionato dei rossoblù è ampiamente positivo.

Per questo non sarà un impegno facile per l’Inter sfidare un avversario così arcigno come il Bologna.

I nerazzurri si sono lasciati alle spalle un anno di grandi soddisfazioni che li ha visti, prima di tutto, vincere il campionato per poi fare una mini rivoluzione che sembra non aver intaccato la supremazia dell’Inter.

Dopo un momento di adattamento, infatti, l’Inter ha ripreso un ritmo devastante ed è al primo posto in classifica con grande merito.

Adesso manca un girone per dimostrare di poter bissare il successo dello scorso anno, ma il primo ostacolo già farà capire tanto delle ambizioni nerazzurre.

Perché se da un lato c’è una squadra che vuole vincere, dall’altra c’è un Bologna che vuole continuare a stupire e sognare in grande.



Come vedere Bologna-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Bologna-Inter

Bologna-Inter Data: Giovedì 6 Gennaio 2022

Giovedì 6 Gennaio 2022 Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Bologna Inter sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.



Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bologna Inter in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’Inter di Simone Inzaghi, con calcio d’inizio programmato per le ore 12:30 di Giovedì 6 Gennaio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Dall’Ara di Bologna sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Bologna-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Inter

Ottima stagione per Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna

Non sarà facile per le due formazioni mettere una formazione ottimale visti i tanti casi di Covid-19 che si stanno abbattendo sulla Serie A.

Il Bologna dovrà fare a meno di Hickey, Nico Dominguez, Molla e Viola, positivi al virus, ma anche a Shouten, infortunato.

Per questo, la formazione dei rossoblù si evolverà con un 3-4-2-1 con un tridente difensivo ben diverso dal solito.

Oltre a Skorupski, titolare tra i pali, ci saranno Soumaoro, Medel e Theate come centrali di difesa con De Silvestri e Dijks sugli esterni.

Al centro del centrocampo ci sono Svanberg e Skov Olsen con Orsolini e Soriano come trequartisti. In attacco, l’unica punta sarà Arnautovic.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, dovrà fare a meno di Cordaz, Satriano, ma soprattutto di Edin Dzeko con Lautaro Martinez e Correa che completeranno il reparto offensivo.

Anche l’Inter giocherà con una difesa a tre con Handanovic portiere e Skriniar, De Vrij e Bastoni a completare la linea difensiva.

Dumfries e Perisic saranno gli esterni, mentre a centrocampo giocheranno Barella, Brozovic e Vidal.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Skov Olsen, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

