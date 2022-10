Benfica Juventus, match valido per la quinta giornata di Champions League, si giocherà martedì 25 ottobre alle 21:00 al Estádio da Luz di Lisbona. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Ultimo treno per la Juventus per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. La sconfitta contro il Maccabi della scorsa giornata ha messo con le spalle al muro la Vecchia Signora. Gli israeliani sono a pari punti con i bianconeri e serve solo una vittoria per poter smuovere le acque.

Di fronte c’è il Benfica che si gioca la qualificazione con il PSG, entrambe sono a pari punti ed imbattute. I portoghesi hanno vinto a Torino per 2-1 grazie alle reti di João Mário e Neres e cercano la doppietta tra le propria mura di casa. Con un’altra vittoria, i lusitani sono praticamente già qualificati con un turno di anticipo.

Benfica Juventus, dove guardarla in diretta TV e streaming

Partita: Benfica-Juventus

Benfica-Juventus Data: 25 ottobre

25 ottobre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252) , Canale 5

, Streaming: Mediaset Infinity, NOW, Sky Go

Benfica Juventus sarà trasmessa su Sky. I canali sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile visionare la partita anche in streaming sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky ma anche su Mediaset Infinity +. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Benfica Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Benfica-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Benfica Juventus, le ultimissime

Solito 4-2-3-1 per il Benfica. Davanti a Vlachodimos la difesa con i centrali Silva e Otamendi mentre sulle fasce Bah e Grimaldo. Il centrocampo della squadra di Roger Schmidt prevede due uomini Florentino e Fernández. Sulla trequarti David Neres, Rafa Silva e João Mário dietro l’unica punta Gonçalo Ramos.

La Juventus con un 3-5-2. Szczesny tra i pali e la difesa formata da Danilo, Bonucci e Alex Sandro. In mediana dovrebbe esserci dal primo minuto Cuadrado e McKennie al fianco di Locatelli e Rabiot. In avanti l’attacco formato da Milik e Vlahović.

Benfica Juventus, le probabili formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernández; David Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić ; Milik, Vlahović.