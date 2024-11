La partita Belgio-Italia si giocherà al “King Baudouin” di Brusel, 14 ottobre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 14-11-2024.

Il Belgio del tecnico italiano, Domenico Tedesco, è alla ricerca disperata di punti nel Gruppo 2 di Nations League, i gialloneri infatti, sono fermi al 3° posto in classifica con soli 4 punti totalizzati in 4 gare disputate. Per evitare, dunque, la retrocessione dalla nella fascia B di Nations League, dunque, il gruppo belga dovrà necessariamente uscire vittorioso dagli ultimi due impegni contro Italia e Israele, sperando contemporaneamente i più passi falsi della Francia attualmente seconda con 9 punti.

Dall’altra parte l’Italia di Luciano Spalletti, custode attualmente del primo posto in classifica con 11 punti totalizzati fin qui. Gli azzurri sono ancora imbattuti dall’inizio della competizione e conservano ancora il titolo del miglior attacco del gruppo con 11 reti segnate e solamente 5 subite. Servirà grande applicazione anche nell’ultimo sprint contro Belgio e Francia nel tentativo di preservare il primato in classifica ed accedere di conseguenza ai quarti di finale.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta Tv e Streaming

Il match Belgio-Italia valido per il quarto turno del Gruppo 2 di Nations League, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “King Baudoiun” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Belgio-Italia le ultimissime:

Tedesco ritroverà tra i propri convocati Romelu Lukaku, il quale, dopo aver rifiutato le ultime due convocazioni, dovrebbe riprendere posto al centro dell’attacco con Trossard e Doku compagni di reparto. A centrocampo De Ketelaere dovrebbe essere impiegato mezzala con Tielemans mezzala opposta e Mangala in mediana.

Dall’altra parte Spalletti dopo aver consolidato il gruppo sul 3-5-2 si affiderà in difesa al trio Di Lorenzo-Buongiono-Bastoni. A centrocamo, invece, potrebbe esserci la sorpresa Rovella, incaricato di dettare i tempi di gioco in mediana, mentre Tonali e Barella agiranno da mezzali. Sugli esterni Cambiaso e Dimarco restano imprescindibili, mentre Bellanova e Udogie saranno pronti a subentrare in caso di necessità. Davanti ad affiancare Retegui ci sarà ancora una volta Raspadori.

Belgio-Italia le probabili formazioni:

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.

