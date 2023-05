Dove vedere AZ Alkmaar-West Ham in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 18-05-2023

Dove vedere AZ Alkmaar-West Ham, match valevole per il turno di ritorno delle semifinali di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “AFAS” di Alkmaar, giovedì 15 maggio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il West Ham di David Moyes si appresta ad affrontare il turno di ritorno delle semifinali dopo il successo casalingo per 2-1 al London Stadium contro gli olandesi. Nell’ultimo confronto di Premier League in programma contro il Brentdford, i londinesi sono usciti sconfitti per 2-0, risultato del tutto ininfluente ai fini della classifica, visto che il West Ham è praticamente già salvo, ma che ha permerso comunque al tecnico scozzese di attuare il turnover in vista del ritorno di giovedì, preservando Paqueta, Rice, Bowen e Benrhama.

Dall’Altra parte gli olandesi dell’AZ, che nonostante la sconfitta dell’andata hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per porte riagguantare il risultato. Nell’ultimo match di Eredivise gli olandesi hanno ottenuto il successo per 5-1 contro l’Emmen scavalcando i rivali dell’Ajax e piazzandosi al terzo posto in classifica. Gli uomini di Jansen dopo aver superato gli ostacoli di Anderlecht e Lazio, non vogliono assolutamente arrendersi ad un passo dalla finale e cercheranno di recuperare il minimo svantaggio sfruttando al meglio l’appoggio del proprio pubblico.

Dove vedere AZ Alkmaar-West Ham in Diretta Tv e Streaming

Partita: AZ Alkmaar-West Ham

AZ Alkmaar-West Ham Data: 18 maggio

18 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Tim Vison, Dazn, SkyGo

AZ Alkmaar-West Ham sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita AZ Alkmaar-West Ham potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

AZ Alkmaar-West Ham le ultimissime:

Negli olandesi ancora ai box Martins Indi e Westervedt. Jansen pronto a confermare il 4-2-3-1 visto nell’ultma di campionato con Clasie e Reijnders in mediana. Sulla trequarti Van Brederode, Mijnans e Odgaard alle spalle dell’unica punta Pavlidis.

Negli inglesi Moyes sfrutterà il turnover dell’ultima partita rilanciando dal primo minuto Rice, Paquetà e Benrhama. Davanti ancora Ings a prendere il posto dell’infortunato Antonio.

AZ Alkmaar-West Ham Probabili Formazioni:

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Beukema, de Wit; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, van Brederode; Pavlidis. Allenatore: Jansen

West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Emerson; Soucek, Rice; Bowen, Lucas Paquetá, Benrahma; Ings. Allenatore: Moyes.